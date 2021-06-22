【社交恐懼】袁潔瑩曾患焦慮兼厭食最輕77磅　醫生拆解人群恐懼症9大徵狀

▲ 醫生拆解人群恐懼症9大徵狀。

在公眾場合心跳加速、頭痛焦慮，原來可以是人群恐懼症的徵狀。袁潔瑩（Fennie）日前應好友莫鎮賢出席公開活動，意外透露自己早前曾受焦慮及人群恐懼症困擾，由中環去銅鑼灣都感到吃力。其實過往也有不少名人明星如陳淑蘭、黎耀祥、狄龍都患過人群恐懼症（社交恐懼症），一度對生活造成影響。

▲ 莫鎮賢邀請一眾好友袁潔瑩、肥媽、韋綺珊等出席啟動禮暨「世界急需愛」生日派對。

莫鎮賢為了鼓勵大家在疫情下不要氣餒，成立歌友會「尊賢薈」，並在日前邀請圈中一眾好友袁潔瑩、肥媽、韋綺珊等出席啟動禮暨「世界急需愛」生日派對。

久未亮相幕前的袁潔瑩當日精神飽滿，看來狀態不錯。由於過往曾因貪靚而瘋狂節食做運動，袁潔瑩試過患上厭食症，體重跌到最輕只有77磅。

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早前她亮相肥媽的網上節目《健康快樂百二歲》時，就曾自爆介意別人說她瘦，指自己有吃東西，只是進食速度很慢，一餐要食4個小時。

當時有網民認為她看來雙頰瘦削，一度擔心是否厭食症復發。而在今次活動上，她就解畫自己其實超過100磅，看來瘦削只是視覺效果，可能與睡眠及飲水不足有關。

而她的情緒問題亦有所改善，袁潔瑩透露自己早前曾患焦慮和人群恐懼症，所幸現已痊癒：

早排情緒唔係幾好，由中環去銅鑼灣都覺得好吃力，真係唔知點解，所以要睇醫生，醫生話係焦慮症、人群恐懼症，心跳得好快，依家已經好返。

點擊睇陳淑蘭、狄龍患病情形：

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醫管局資料顯示，人群恐懼症（社交恐懼症）患者難有正常社交活動，嚴重影響生活、工作或學業。社交恐懼症屬於焦慮症的一種，病人會明顯並持續地對一種或多種社交情境感到焦慮或恐懼，並且對自己、他人及社交方面都抱有負面思想。

患者會經常感到被人監察，擔心及在意緊張症狀會被人發現，令別人對自己的印象大打折扣，甚至被嘲笑或譏諷。他們會覺得所有人對週遭的人都要求極高，而且會以社交表現評定個人好壞。

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精神科專科醫生何浩賢曾受訪表示，部分患者致病成因是遺傳，也有些人是性格怕羞、天生較內向，或是在成長過程中曾被人恥笑。

患者會有焦慮感覺，心跳加速、心悸流汗都是部分身體症狀，點撃睇9大徵狀：

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何浩賢表示，醫生一般會為患者處方抗焦慮藥物，改善情況後或進行心理治療，比如認知行為治療，以探究患者內心的恐懼是甚麼，再問他身邊人會有哪些反應。

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責任編輯：羅嘉欣