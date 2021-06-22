【市儈媽媽】獨生女畢業後料月入1.1萬　母要求全份糧上繳幫手供樓還110萬

▲ 台灣一名女網民畢業後預計月入約1.1萬港元，媽媽要求她將全份月薪上繳，更迫她幫手供樓。

不少人就業後都會俾家用父母，以表孝心，同時分擔家庭開支。台灣一名女網民分享，畢業後預計月入約4萬台幣（約1.1萬港元），媽媽要求她將全份月薪上繳，更迫她幫手供樓還款400萬台幣（約110萬港元）。媽媽此舉引來網民嘩然，認為她獅子開大口兼貪得無厭。

該名女網民早前於網上討論區「Dcard」，以「畢業後該給家裡多少錢？」為題發文，其後不少facebook專頁轉發。女網民表示自己畢業後月薪約4萬台幣（約1.1萬港元），但她是家中的獨女，只有她一人給父母家用，因此媽媽希望她將全部人工上繳。她曾就此與媽媽討論，結果︰

每次我們為了生活的事吵架，她就跟我計較錢，說我吃她的住她的用她的。

與父母攤分各供樓110萬

媽媽除了要求女兒上繳人工外，還迫她幫忙還房貸。女網民補充父母想她一起幫忙供樓，三個人平均各還400萬台幣（約110萬港元）。雖然父母當初買樓時，她曾答應畢業後可以幫忙還款，她打算給2萬台幣（約5,600港元），但媽媽認為太少了。

其實父母經濟狀況不差，一旦她幫手還400萬台幣（約110萬港元），反而自己身邊一點錢也沒有。即使她想跟媽媽商量，卻換來對方各種冷嘲熱諷。她上載媽媽在LINE傳來的短訊截圖，可見媽媽回覆「這樣講很合理」，又提出︰

那晚上講清楚，把該算的算一算，看欠多少，什麼時候要還，大家協議。日後想住家裡，就用租的，不想住，就出去租，請自便。

顯然媽媽認為自己的說話沒有問題，仍理直氣壯與女兒理論。女網民感到很苦惱，在網上求助稱「我現在又該怎麼做」 。

網民︰全給以後就兩手空空

帖文引來網民討論獻計，大多認為女網民不可能把全部收入交給媽媽，弄得自己身無分文的境地。不過，也有網民覺得父母辛苦養大她，幫忙供樓亦情有可原。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳