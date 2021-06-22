【港區國安法】涉47人初選案鄒家成准保釋　不得直接或間接接觸控方證人

▲ 涉47人初選案鄒家成准保釋，不得直接或間接接觸控方證人。（經濟日報資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，案中已有11人准保釋外出候訊，其餘36人則續還押候訊，其中被還押的鄒家成今（22日）高等法院申請保釋獲批，鄒家成准以現金及人事各5萬元保釋外出，期間不得離港及須守宵禁令等，另不得直接或間接接觸控方證人。

申請人鄒家成（24歲，學生），今由大律師張耀良代表，律政司由高級檢控官羅天瑋代表。國安法指定法官杜麗冰聽取雙方陳詞後，批准保釋申請，稍後頒布書面判決原因。

法官批准鄒家成的保釋條件包括現金及人事擔保各5萬元，期間不得離港，須交出旅遊證件包括BNO及特區護照，每天須到警署報到，更改住址前24小時須通知警署，以及每天凌晨12時至翌日早上6時守宵禁令，並不得直接或間接接觸控方證人。

申請人並須遵守早前由總裁判官蘇惠德定出之保釋條件，包括不得以任何方式作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為危害國家安全的言論及行為，不得組織、安排、參與或協調任何級別的選舉，不得聯絡任何外國官員、議員、任何各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。

案件早前於西九龍裁判法院已再訊，押後至7月8日作為轉介高等法院的提訊日。

現時案中獲准保釋的12名被告包括楊雪盈、林景楠、呂智恆、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、柯耀林、彭卓棋、何啟明、施德來、李予信及鄒家成。



餘下35名續被還押被告包括：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明、譚文豪、郭家麒、伍健偉、張可森。

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記者：林育慧