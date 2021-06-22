【Mean Talk】蔡思貝公開被「問價」內容　丁子朗坦承曾約會湯洛雯睇戲

▲ 蔡思貝與丁子朗分別任《Mean Talk》嘉賓。

林盛斌（Bob）、江美儀主持的TVB綜藝節目《Mean Talk》，在今晚（6月22日）播出的新一集嘉賓請來情蔡思貝、何雁詩及賴慰玲三位好姊妹齊任嘉賓，她們除大爆好友陳瀅不為人知「Mean」的面目外，更分別為自己及身邊人「大平反」。

直認曾被問價

句句到肉的林盛斌直指蔡思貝入行7年共有15單緋聞，談到被封姣精，她坦承不開心：「始終都唔係讚，但我覺得有原因嘅，頭幾年我真係唔太識（避忌），當係跌一下上一課。」

美儀又追問思貝千萬買車買樓等忽然富貴傳聞，賴慰玲、何雁詩即力證思貝是慳慳埋埋才有今天，連阿Bob亦幫口謂：「有次見到佢，嘩！你話晒蔡思貝吖，你不如換過架車，佢嗰架車係CHEAP到拎去劏都未必值3000、4000元。」

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思貝聞言即忍不住落淚：「有啲人辛酸會公諸於世，我唔係咁，我懶係有骨氣。我一路以來無論傳媒講乜，我一次都冇澄清過，我一路專注工作，冇人知道所謂女一住二百呎瞓碌架床。」

三女又揭露「娛樂圈問價」事件，期間思貝拿出手機向主持展示前一天收到的問價內容，並透露最高試過被問價200萬。

封湯洛雯女神

另外，在昨天（6月21日）晚播出的《Mean Talk》內，丁子朗意外曝光與心目中女神湯洛雯的一段「關係」。

子朗憶述當年拍劇由於不斷NG，遭幕後冷嘲熱諷，湯洛雯見狀即伸出援手謂：「新人係咁架喇，佢第一次拍劇咋。」語畢更捉著子朗在廠行了一圈。

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美儀隨即追問：「點解唔追佢？」子朗「坦白從寬」：「我有約過佢睇戲，但最後冇Physically咁出嚟睇，係Facetime一齊睇，因為有嘢請教佢。」

主持再逼供子朗何不直接展開追求，子朗傻氣地表示：「冇幾耐佢就同馬明（馬國明）喇，我唔係追佢心態。」 遭美儀斬釘截鐵反駁：「你唔使兜喇，你九成九想追佢！依家輸咗先話冇！」十分搞笑。

同場加映：丁子朗訪問