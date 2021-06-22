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【生命奇蹟】出生時僅重340克被指「0存活率」　早產4個月B迎來1歲生日破世界紀錄

親子 14:36 2021/06/22

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根據世界衞生組織的定義，凡是早於懷孕37周出生的嬰兒，均屬於早產。美國一名媽媽去年誕下早產4個月的兒子，出生時僅重340克，等如一罐汽水的重量，當時醫生直言他的存活率為0。不過男孩奇蹟地活下來，最近更迎接1歲生日，同時打破健力士世界紀錄，成為「全球成功存活最早產嬰兒」。

早產4個月的Richard出生時只有340克重。（《健力士世界紀錄》圖片）

懷孕時出現併發症導致早產

據《健力士世界紀錄》的資料，美國一對夫婦Rick Hutchinson和Beth Hutchinson在去年6月5日，迎接早產4個月的兒子Richard Scott William Hutchinson。本身兒子的預產期為去年10月13日，但由於Beth懷孕時出現併發症，令她僅懷孕21周2日便誕下Richard，比起正常懷孕期40周提早了131日。

而Richard出生時的體型相當小，僅重340克（11.9安士），相當於一般嬰兒十分之一的重量，只有一隻成人手掌般大。他隨即被送到新生兒深切治療部留醫，當時醫生對情況並不樂觀，直言Richard的「存活率為0%」。

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奇蹟存活下來

媽媽Beth坦言知道兒子出世後數周為最艱難時期，但她和丈夫都相信兒子定能捱過去。由於Richard出生時正值新冠肺炎疫情，夫婦二人都不能留院過夜陪伴兒子，只能每日來回醫院探望並為他打氣。

生命力頑強的Richard並沒有辜負父母所望，在六個月後成功出院與家人團聚，醫生團隊都十分感動。不過出院後，Richard仍要依靠氧氣機和插鼻胃管協助呼吸和進食，亦要長時間連接脈搏血氧機監測健康狀況。

最近Richard慶祝1歲生日。（《健力士世界紀錄》圖片）

迎來1歲生日打破世界紀錄

經過重重難關，Richard在本月5日迎來了1歲生日，更打破健力士世界紀錄，成為了「全球成功存活最早產嬰兒」，媽媽Beth感動表示，

這感覺很不真實，直至現在我們仍然對此感到驚訝。不過我們非常開心，希望透過分享Richard的故事，能提高大眾對早產嬰兒的關注。

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責任編輯：王明芳

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