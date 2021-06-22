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區瑞強音樂會父子檔展溫情　李璧琦到場偷師送上開聲茶

娛樂 11:00 2021/06/22

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區瑞強跟兒子合唱。

「民歌王子」區瑞強（Albert）昨晚於尖沙咀文化中心舉行一連兩場《我家您再重聚演唱會2021》，首埸演出除送上膾炙人口的經典歌曲外，Albert並跟妹妹及兒子合唱，一家齊騷音樂功力。

區瑞強以往每年也會舉辦演唱會，但因疫情原因，已兩年沒有舉辦實體演唱會，現疫情緩和，終於可以復辦實體演唱會。

Albert是次演唱會送上一連串特別版歌曲，包括民歌版《帝女花》、粵曲唱腔版《無心睡眠》、中樂版《Monica》、豎琴伴奏版《昨夜渡輪上》及《餘火閃閃》等經典歌曲，配以典雅的味道，頗具驚喜。

此外，Albert邀請妹妹區桂芬與他合唱《問》，而與區昕進（Adrian）父子檔合唱一首中英文混合曲《Right Here Waiting / 紅葉斜落我心寂寞時》。

其他嘉賓陣容包括結他大師劉卓威、陳永明 等，以及大提琴家、豎琴家、鋼琴家等助陣演出，音樂班底相當強大，該晚演出用的大提琴更具有275年歷史，價值高達8位數字。Albert 笑言：「咁難得可以做到實體演唱會同歌迷面對面接觸，當然要俾最好嘅大家！」

Becky捧場。

昨晚有不少圈中好友及後輩們到場欣賞是次演唱會。Albert非常感謝大家：「好多謝到場支持我的樂迷同朋友，最surprise係第一場時，Becky（李璧琦）特意準備開聲茶，非常感謝。最後希望疫情快啲結束，明年可以繼續為大家舉行演唱會。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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