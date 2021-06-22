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【新冠肺炎】新增7宗確診個案大多由印尼抵港　5人檢出L452R變種病毒

社會 14:38 2021/06/22

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本港連續15天未有錄得本地感染個案。（經濟日報資料圖片）

本港今日(22日)新增7宗新冠肺炎確診個案，均涉及輸入個案，屬連續15天未有錄得本地感染個案。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。同日錄得少訴5宗初步確診個案，均屬輸入個案

今日新增7宗確診個案，全部均未接種疫苗，有6宗均由印尼抵港，全部均無病徵，餘下一宗為船員，暫未知來自何地：

  • 第11,891宗至第11,894宗：28歲至37歲女子，6月20日乘搭GA876航班由印尼抵港，均檢出帶有L452R變種病毒
  • 第11,895宗至第11,896宗：兩名37歲女子，6月20日乘搭GA876航班由印尼抵港，是否檢出有有變種病毒株仍有待檢測
  • 第11,897宗：51歲男子，為一名船員，未曾入本港水域，早前由船公司將其樣本轉交本地化驗所檢測，並由衞生署進一步確診，檢出帶有L452R變種病毒，現已離開本港

衞生防護中心稱，由嘉魯達印尼航空營運於6月20日由印尼雅加達飛抵香港的GA876航班，有4名乘客經抵港檢測而確診2，衞生署遂引用第599H章，禁止嘉魯達印尼航空營運的客機在6月22日至7月5日期間從雅加達着陸香港。

衞生防護中心公布，本港昨日（21日）本地零確診，新增3宗輸入個案，患者分別由英國及印尼來港，均帶有L452R變種病毒。詳情請見【下一頁

同場加映，中年患者哮喘發作入深切治療，即看誘發哮喘成因：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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