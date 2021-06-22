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【教養之道】常說「謝謝」顯示個人好修養　 顧紀筠︰心存感恩易快樂

育兒經 14:23 2021/06/22

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爸媽可教孩子多說「謝謝」，讓孩子學會心存感恩。（i-stock圖片）

翻看自己在二○○○到二○○四年間所出版的十本書中，第一本《生活就是簡單》的頭幾篇文章就提到，生活上最必須的幾句詞，包括「謝謝」和「對不起」。

心存感恩的人，會經常把謝謝掛在口邊，這種人通常都能夠發掘別人的優點。說謝謝也顯示一個人的修養，對於別人為自己所做的事，小至拉門、按電梯、讓位，甚至一個微笑、一記眼神……凡此種種，心生感恩，說謝謝的人自己也必然會快樂。

曾聽過人說，會說謝謝的人，往往也能保持距離感，不超逾界限，做事有準，進退有度，為人有則。這樣的人，溫和謙遜，有分寸感，又懂得為他人考慮。

說謝謝基本上又是一種沒有成本的禮物，最貧窮的人也送得出手，只要你心存歡喜，真心誠意地說聲謝謝，受禮的人會感覺無比珍貴。

不過，道謝也需要有分寸，總不能毫無誠懇地亂說一通。人際交往是一門學問，遠了疏離、太近嫌煩，進退應該有度。對朋友不能沒有規矩，對親人也不可隨便，對愛人不控制、不試圖揭開彼此最後的面具，保持適當距離，才能維持良好的人際關係。

把說謝謝變成一種良好的生活習慣，能夠和這種人相處，充滿正能量，令人如沐春風！這樣的改變，比整容、健美，更受別人歡迎，何樂不為。

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全文刊於《經濟日報》專欄「瞻情顧意」，原題為「說聲謝謝」

撰文 : 顧紀筠

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