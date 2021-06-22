【積極抗癌】10歲女童經歷腦部手術及逾30次電療　親手設計手飾義賣寄語病友「永不放棄」

▲ 年僅10歲，患腦癌的蘇靖殷親手設計手飾及耳環於香港迪士尼樂園義賣。（程志遠攝）

「想跟其他癌症病人說，永不放棄，就一定能過關，積極樂觀，就能輕鬆面對。」這話出自年僅10歲的蘇靖殷，其於2019年便發現小小的腦部長了髓母細胞腫瘤，經歷腦部手術及逾30次化療及電療後，目前病情終穩定，更親手設計手飾及耳環於香港迪士尼樂園義賣，蘇靖殷特別於飾物上刻上「Never Give Up」，「想其他人好似我咁好彩同唔好放棄。」

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於日本公司工作的蘇靖殷媽媽憶述，女兒於2019年3月出現視力異常及斜視，求醫後發現其腦壓高，更得知女兒後腦長了3cm的髓母細胞腫瘤，屬腦癌第三期，翌日便要到瑪麗醫院馬上作切除腫瘤手術，「好突然，還未來不及接受就要做大手術」，幸好手術十分成功，蘇靖殷留院約10天便可出院，惟須連續31天回院作電療，不過蘇媽媽透露，女兒性格堅強樂觀，十分配合治療，甚少哭鬧。

就讀保良局蔡繼有學校三年級、天性樂觀的蘇靖殷透露，電療時最辛苦是要每早7時至中年5時均不能進食，當時亦因掉髮而失去自信，只能靠着做手作及練習來娛樂自己，亦想感謝媽媽每日不分晝夜的陪伴，她表示，長大後想成為兒科醫生，「因為我做過病童，知道點樣令到小朋友睇醫生時開心一點」。

被問到年紀輕輕的蘇靖殷為何能如此積極抗病，蘇媽媽指自己性格亦較樂觀，較少想負面事情，「唔會諗有幾辛苦，淨係諗女兒康復時可以做些什麼」；蘇靖殷則笑言，康復後最希望能到日本滑雪。

蘇媽媽續指，治療期間獲「願望成真基金（Make-A-Wish Hong Kong」接觸，組織經了解後得知蘇靖殷愛好手飾及做手作，故聯絡香港迪士尼樂園，讓蘇靖殷化身樂園最年輕的商品「設計師」。

蘇靖殷於是用了一年時間，設計出一條手鏈及一對耳環，以《魔法奇緣》的樂佩公主為創作意念，她解釋因喜歡該公主有著不放棄的精神，希望其他病友也能Never give up。

設計首飾系列即日起於願望成真基金官網及香港迪士尼樂園園內指定的商品店公開發售，定價為港幣239元，限量500 條，冀籌得逾10萬善款協助更多本地願望童實現夢想。

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記者：鄧凱文