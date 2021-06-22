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【堅強媽媽】懷孕5個月意外燒傷無法彎曲手臂　媽媽忍痛復健終親手抱起愛女

親子 16:22 2021/06/22

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台灣一位媽媽意外燒傷，手臂一度無法彎曲，忍痛復健4個月後終能親手抱起女兒。

女兒的愛和溫暖，令全身燒傷的媽媽堅強面對治療。台灣陽光基金會日前在Facebook專頁上分享，一名媽媽懷上第三胎時，意外在工作中嚴重燒傷，傷及面、雙手及前胸等部位。媽媽在意外後一度無法彎曲手臂，忍痛接受復健4個月，終能親手抱起女兒。

懷孕5個月意外燒傷

陽光基金會在Facebook上分享台媽萳西的故事。萳西在受傷前，原本已育有兩名女兒，在她喜迎第三胎、懷孕5個月時，卻在工作中慘遇意外，導致全身45%嚴重燒傷。意外後萳西的雙手無法彎曲，嚴重影響日常生活。

 
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因為外貌改變，萳西害怕面對別人異樣目光，一度拒絕出門；當時年僅8歲和7歲的大女及二女，卻說要「保護媽媽」，拖着她的手到陽光基金會接受復健。她指當時兩個女兒年紀尚小，卻成熟得像大人一樣。

大女在我受傷初期無法自行進食時，主動餵我吃飯，肩負照顧妹妹的責任。那瞬間，她好像變了媽媽的角色，令人心痛。

為抱愛女忍痛復健

在進行復健治療期間，萳西誕下細女。為了盡快抱起愛女，萳西忍痛按職業治療師的指示進行手部活動，「當時我的皮膚彈性不好，手部動作稍微大一點，關節處的皮膚就容易裂開，真的非常痛……」。忍痛接受復健4個月後，萳西終能親手抱起女兒，親親她的臉頰。

謝謝女兒的陪伴，讓我變得勇敢。

目前萳西已經完成復健，不時參與基金會舉辦的活動，與學生分享她的故事。她指自己最想謝謝3位女兒，在她最需要照顧及支持時，給了她溫暖的保護。

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責任編輯：王明芳

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