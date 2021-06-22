【寶寶大過天】婆媳矛盾爆發網民讚夠貼地　岑麗香惡鬥麻煩奶奶引共嗚

▲ 《寶寶大過天》劇情涉及婆媳問題。

TVB劇《寶寶大過天》講述父母湊B的辛酸外，亦探討父母跟孩子兩代人之間矛盾，在昨晚（21日）播出的《寶寶大過天》，劇情講商天娥飾演的「歡姐」金美歡於兒子游在山（馬國明飾）家暫住，由此歡姐與媳婦康雅悠（岑麗香飾）引發一連串的矛盾。

上一代的舊式育兒方法的不滿，令康雅悠這個新抱仔嬲到最終壓力爆煲。一眾媽咪觀眾覺得劇情有共鳴，有網民留言表認同稱：「呢集奶奶真係好恐怖，對住佢我真係會顛。」

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▲ 商天娥演一個麻煩奶奶。

婆媳問題生矛盾

商天娥相隔多年重返TVB演出的電視劇《寶寶大過天》，昨晚的第６集講述歡姐於兒子在山家中暫住，事前方楚翹（龔慈恩飾）已提醒女兒康雅悠（岑麗香飾）小心婆媳問題，怎料同居不久已產生不少矛盾，商天娥演的「麻煩奶奶」破壞力驚人，達「恐怖」級別。

首先，歡姐這位奶奶頗重口味，平時煮的餸菜頗油膩，如梅菜排骨、酥炸雞翼及豬油渣炒白菜等，新一代的靚媽偏好注重健康，令到新抱悠悠不禁說一句：「我暈了。」

眼見奶奶歡姐將廚房搞到污糟非常，地上及廚櫃也沾滿餸汁，令悠悠嬲到一頭煙說：「打仗定煮飯？」

▲ 岑麗香跟馬明演一對新手父母。

兩代育兒觀念分歧

此外，歡姐餵孫女童童食飯時，她先行「啜」了一口，對於女兒被餵「口水尾」。

悠悠看到忍不住說：「口水尾不衛生呀。」但歡姐卻說：「阿山跟阿風也是吃我口水尾長大，我怕她哽到，所以咀嚼一點，比較安全一點。」說出兩代人育兒之矛盾。

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感新抱打小報告

而上一代人或不太注重衛生，劇情交代歡姐洗衣時，將抹地布置於洗衣機清洗，令新抱悠悠不禁問：「奶奶，你不是做過清潔工嗎？」，歡姐即辯稱：「返工還返工，屋企不用太講究。」

另外，歡姐跟孫女童童說故事時，卻說著情慾小說《綺夢園》之劇情，更一本正經說：「從小要培養文學修養。」

香香演的新抱仔「悠悠」忍受不住，最終向丈夫投訴，最後二人作出對策，於廚房各用品貼上label紙兼寫上名稱，歡姐感不是味兒，覺得新抱打小報告。

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婆媳出盡方法鬥氣

於是歡姐作出還擊，翌日悠悠發現屋企的傢私及用品均貼上「識別紙」，當然知道是奶奶所為，歡姐即解釋：「這樣就不會腦退化、不會忘記，我都是配合你。」婆媳間可說鬥到出面。

之後悠悠、歡姐帶童童往行超市，歡姐為免童童走失，於童童背部貼上寫著姓名和電話的紙張，雖然悠悠氣頂，不過歡姐卻說：「我恐防不知道、不見及不小心呀。」

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▲ 不少家庭也面對婆媳問題。

難頂麻煩奶奶

怎料童童不慎走失左，歡姐告之悠悠，悠悠即慌張地在超市內尋找女兒，最終她忍不住在超市內爆發大叫，幸最終尋獲女兒。

不過跟奶奶惡鬥一段日子後，悠悠似乎已壓力爆煲，將女兒交給丈夫照顧，更發晦氣說：「唔好叫老婆，我要ME TIME。」

「麻煩奶奶」搞到童童面試失敗，之後又跟新抱鬧矛盾，劇情令觀眾起共嗚，當中有人留言：「雖然浮誇但係好好笑。」、「奶奶雖然唔係老，思想太古老不能一齊住啦，一齊住日日鬧交都有份。」、「呢集奶奶真係好恐怖，對住佢我真係會顛」和「好慶幸我奶奶唔係咁樣。」

同場加映：林珊珊專訪