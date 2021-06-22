【飲食速報】巴辣仔進駐深水埗推全新酸菜雞煲　開幕期間免費食鮑魚海鮮盤+$18無限任飲

▲ 巴辣仔進駐深水埗，開幕期間推出多個優惠！（圖片由餐廳提供）

巴辣仔烤魚雞煲由新界區進駐深水埗區，開設第6間分店，並推出開幕優惠，包括食烤魚即享免費加餸「鮑魚海鮮盤」（原價$188）及$18任飲1.2公升解渴巨drink優惠，大家可邊吃惹味菜式邊暢飲！

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免費加餸鮑魚海鮮盤

由6月21日至7月20日，深水埗、尖沙咀及屯門三間分店均為客人免費加「餸」鮑魚海鮮盤（原價$188），不論任何時段，凡惠顧一條正價烤魚，即敬送鮑魚海鮮盤一客（每枱限送一份）。

海鮮盤包括2隻大連10頭鮑魚、2隻日本北海道元貝、6隻韓國蜆以及2款當日最新鮮的時令海鮮等。在享受完烤魚後，再追加海鮮盤作火鍋烹煮，體驗不同鮮味煮法。

正宗四川烤魚選用重逾兩斤特大魚種

餐廳主打正宗四川湯底配烤魚，烤魚種類有沙巴龍躉、江團魚和凌波魚供選擇，堅持於各國搜羅重逾兩斤，活蹦亂跳的特大鮮活魚供客人享用。當中沙巴龍躉及江團魚貨源較不穩定，坊間的烤魚店比較罕見。

手炒辣椒醬豬骨湯底每日鮮製

各款烤魚共有6款湯底選擇，由不辣至大辣任君選擇。

當中香辣味湯底加入四川花椒粉、並配合自家調配比例的混合辣椒粉，秘製辣椒醬以及白扣、山奈、砂仁和丁香等超過15款中藥材熬煮的私房秘製手炒藥材辣椒醬，熬煮6小後將醬料加入每日新鮮熬製4-5小時豬骨湯底中，湯頭鮮中帶辣，魚香突出，麻中帶辣，層次豐富。

$18無限任飲1.2公升特飲​​​​​​​

由6月21日至7月20日，深水埗、尖沙咀及屯門3間分店，客人惠顧烤魚或雞煲，均可以每位$18無限量任飲1.2L 超巨型冰凍特飲，當中備有多款水果特飲選擇，包括大大杯橙心柚惑、青蘋果檸檬綠茶及霸氣葡萄特飲等，份量十足，開胃又解辣！

全新開胃酸菜雞煲

此外，全線餐廳亦在這個夏季推出全新菜式「酸菜雞煲」，大廚選用肉質鮮嫩、皮滑肉嫩的三黃雞，配合野生小米椒以及香脆入味的老壇酸菜熬製汁料，酸菜鹹酸有致，小米椒的香辣全浸入到汁料以至雞肉裡，讓原本鮮味的雞煲添上酸辣層次，開胃可口。

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責任編輯：王芷瑩