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【打針優惠】萬豪國際集團送出500萬積分予會員　可用作兌換本港或海外集團旗下酒店住宿

社會 15:10 2021/06/22

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

萬豪國際集團將送出500萬積分以抽獎方式送予10名幸運兒，積分可兌換於香港麗思卡爾頓酒店或香港瑞吉酒店豪華客房最多五晚免費住宿。圖為香港麗思卡爾頓酒店。（資料圖片）

近日再有機構推出打針優惠，以呼籲市民接種新冠疫苗。萬豪國際集團今日（22日）公布，以抽獎形式送出500萬積分予Marriott Bonvoy萬豪旅享家香港會員，10位得獎幸運兒將每人獲得50萬積分，並可透過Marriott Bonvoy萬豪旅享家計劃兌換酒店體驗。抽獎活動的參加方法及詳情稍後公佈。

即看各機構接種優惠：

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抽獎參加者需持有有效香港身份證，並在2021年8月31日前完成接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗。得獎者可利用Marriott Bonvoy萬豪旅享家計劃以50萬積分換取一系列的旅遊及休閒體驗，包括可以積分兌換於香港麗思卡爾頓酒店或香港瑞吉酒店豪華客房最多五晚的免費住宿。抽獎活動的參加方法及詳情稍後公佈。

此外，會員亦可在Marriott Bonvoy萬豪旅享家全球7,600多家酒店和度假村兌換積分，以新加坡聖淘沙灣W酒店或新加坡南岸JW萬豪酒店為例，50萬積分可兌換該酒店豪華客房最多十晚的免費住宿。

萬豪國際集團大中華區總裁李雨生表示，接種疫苗與檢測、佩戴口罩、保持社交距離、加強清潔措施和保持良好衛生習慣，皆是減少2019冠狀病毒傳播的關鍵。他續指，接種疫苗是邁向正確方向的一步，並對旅遊業的逐步復甦及重新開放邊境仍感到樂觀。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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