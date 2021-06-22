【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光 Netflix《雅信傳》揭生死草秘密 娛樂 15:11 2021/06/22 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 全智賢主演《雅信傳》。 Netflix劇集《屍戰朝鮮》第三季尚未播出，但由全智賢及朴秉恩主演的外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》已定於7月23日上架播出。《雅信傳》今天（22日）公開前導預告，劇中全智賢的女戰士造型全面曝光。 ▲ 小雅信。 《屍戰朝鮮：雅信傳》以迷你電影登場，據知長約95分鐘，在全新預告中，出現「小雅信」為醫治病母，出發尋找傳說中的生死草。 ▲ 女戰士造型。 預告亦見出現人類喪屍，也有喪屍老虎，全智賢又以女戰士造型，拿起弓箭與喪屍對抗。最後留下一句「請幫我報他們的仇」，或者為第三輯劇情鋪路。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育 感人金句喻珍惜當下 13:08 2021/06/04 【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育 感人金句喻珍惜當下 【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌 「泰版水原希子」IG吸粉270萬 18:42 2021/05/24 【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌 「泰版水原希子」IG吸粉270萬 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮女星千萬行頭 最佳女配角尹汝貞逾50卡鑽飾裝身 18:25 2021/04/27 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮女星千萬行頭 最佳女配角尹汝貞逾50卡鑽飾裝身 你可能感興趣 【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育 感人金句喻珍惜當下 13:08 2021/06/04 【我是遺物整理師】池珍熙Netflix韓劇探討生死教育 感人金句喻珍惜當下 【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌 「泰版水原希子」IG吸粉270萬 18:42 2021/05/24 【Netflix劇集】《莫測高深一女生》直踩校園劇禁忌 「泰版水原希子」IG吸粉270萬 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮女星千萬行頭 最佳女配角尹汝貞逾50卡鑽飾裝身 18:25 2021/04/27 【奧斯卡2021】奧斯卡頒獎禮女星千萬行頭 最佳女配角尹汝貞逾50卡鑽飾裝身 Netflix 屍戰朝鮮 全智賢 電影