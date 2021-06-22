【屍戰朝鮮】全智賢女戰士造型曝光　Netflix《雅信傳》揭生死草秘密

▲ 全智賢主演《雅信傳》。

Netflix劇集《屍戰朝鮮》第三季尚未播出，但由全智賢及朴秉恩主演的外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》已定於7月23日上架播出。《雅信傳》今天（22日）公開前導預告，劇中全智賢的女戰士造型全面曝光。

▲ 小雅信。

《屍戰朝鮮：雅信傳》以迷你電影登場，據知長約95分鐘，在全新預告中，出現「小雅信」為醫治病母，出發尋找傳說中的生死草。

▲ 女戰士造型。

預告亦見出現人類喪屍，也有喪屍老虎，全智賢又以女戰士造型，拿起弓箭與喪屍對抗。最後留下一句「請幫我報他們的仇」，或者為第三輯劇情鋪路。