【識貨】「雙東」直播殺貨1分鐘沽清　王祖藍亂入加碼派錢益街坊

▲ 陳嘉佳在《識貨》表現出眾。

由Do姐鄭裕玲主持的TVB真人競技綜藝show《識貨》在昨晚（6月21日）首播，8位「見習主播」陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳（細細粒）、何遠東、黃建東、蔡國威、路芙及黃頌明在完全沒有劇本的情況下，靠口才、急才及轉數等說服現場觀眾「入貨」。

原來眾「見習主播」競技過後還有下文，在昨晚《識貨》播出後，Big Big Shop緊接由黃建東及何遠東主持直播賣貨，實時以超抵價Sell好貨幫網民慳錢。

【識貨】陳嘉佳做內地人氣吃播口才了得 細細粒自知身型肥胖成戀愛障礙

▲ 王祖藍食埋一份，個樣仲要相當為食。

花膠鮑魚最受歡迎

昨晚直播甫開始即吸引近5萬人流爭相搶貨，最高峯時段人流高達近14.5萬。最搶手貨品分別是50元花膠，以及128元5罐的溏心鮑魚，連同有機ABC汁以及超薄皮8424西瓜，全部特惠價產品推出後1分鐘內沽清。

其中花膠及鮑魚更數度即場加碼，短短半小時內分別賣出1000盒及2000罐，反應熱烈。

▲ 對於有觀眾表示買唔到，祖藍親自致歉，誠意十足。

雙東與網民互動

昨晚直播並不乏搞笑位，原來首席創意官王祖藍全程在直播現場「支援」，除鏡頭外肉緊提醒見習主播「雙東」講價錢及與網民互動外，為食的他更經常亂入品嚐西瓜及鮑魚，並教大家點樣「食得唔好嘥」。

由於昨晚反應熱烈，即使不斷加碼還是數度「斷貨」，為安撫「買唔到心頭好」的網民，祖藍自掏腰包加碼大派禮物，結果全晚送出總數價值5位數現金優惠券。

▲ 在首集《識貨》出師不利的陳自瑤，第二集繼續表現緊張。

李亞男陳山聰精打細算

在今晚（6月22日）播出的《識貨》第2集繼續考爆一眾見習主播，節目甫開始即沒收所有人手機，並要求眾人在限時內，碌爆人情卡「散貨」追銷售額。

眾人促銷方法各有特色，黎諾懿「義氣行頭」、陳自瑤自掏腰包「包底」、蔡國威賣「人緣」，陳嘉佳及何遠東「碌卡」時，更意外爆出藝人好友李亞男及陳山聰「精打細算」一面。