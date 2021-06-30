賽馬會齡活城市國際研討會暨「全城．長者友善」計劃嘉許禮　分享全球及本港最佳實踐個案　推動長者及年齡友善城市發展

根據香港政府統計處發布的《香港人口推算2020–2069》，香港於2019年的65歲以上人口佔總人口約18%，預計20年後，幾乎三分之一的人口為長者。為應對人口老化帶來的挑戰及機遇，香港賽馬會慈善信託基金於2015年主導策劃「賽馬會齡活城市計劃」，並於2018年開展「賽馬會齡活城市『全城．長者友善』計劃」，鼓勵社會各界一同宣揚長者及年齡友善文化。

而較早前舉行的「賽馬會齡活城市國際研討會暨『全城．長者友善』計劃嘉許禮」，更滙聚政府、商界、學術界、非政府組織及社會企業等不同界別的本地及海外專家，進行跨界別交流，分享各地建設長者及年齡友善城市的最佳實踐個案，促進合作機會並推動持續發展。

香港賽馬會積極支持各類型項目以應對人口老化的挑戰及推廣健康社區。香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮於致辭時表示，「香港一直推動和實踐成為長者及年齡友善的城市，並擔任領導城市之一。在四間老年學研究單位、政府和社會各界的支持下，全港18區已全部獲世界衞生組織納入『全球長者及年齡友善城市及社區網絡』。」

▲ 逾2,270名「齡活大使」已接受培訓，於社區宣揚長者及年齡友善信息。(攝於疫情前)

滙聚環球學者 分享「齡活」城市成功經驗

人口老化是全球正在面對的問題，賽馬會齡活城市國際研討會以「齡活城市15年︰源起與全球及香港的最佳實踐個案」為主題，邀得來自不同國家、地區及界別的講者，透過主題演講、專題論壇、專題講座及展覽，探討長者及年齡友善城市運動的起源、人口老化的挑戰、如何透過協作與參與達至可持續發展，以及交流各地建設「齡活」城市的經驗與前瞻。

研討會由老年學家、International Longevity Centre-Brazil主席Alexandre Kalache博士及張亮的主題演講揭開序幕。Alexandre Kalache博士以「長者及年齡友善城市運動的起源」為題，分享各地案例，鼓勵長者積極滿足「健康」、「終身學習」、「參與」及「保障」等各方面的需要，以提升生活質素，積極樂頤年。張亮則以「賽馬會齡活城市計劃—建構齡活城市的獨特及成功框架」為題，指出計劃採取由下而上、地區為本、跨界別協作及實證為本的模式，分享香港推動「齡活」城市的經驗。

此外，專題講座分為兩部分，第一部分的主題為「建構長者及年齡友善城市以回應人口老化的挑戰︰香港的經驗與前瞻」，由本地四間老年學研究單位的代表講解「賽馬會齡活城巿計劃」的研究成果及心得。第二部分則以「促進長者及年齡友善城市發展︰透過協作與參與達致可持續發展」為主題，由建築署署長何永賢、亞洲養老產業聯盟創辦人兼執行董事謝慧貞，以及曼徹斯特大學社會學及社會老年學教授Christopher Phillipson教授，各自分享香港、新加坡及曼徹斯特城的經驗。

促進跨界別合作 推動長者及年齡友善城巿持續發展

何永賢介紹了建築署制定的「長者友善設計指引」，以及如何透過與各政府機構、安老服務界從業員、社區機構及設施使用者的跨專業及協同合作方式，尋求對整個社會有利的長者友善設計方案。謝慧貞則講述新加坡作為全球高收入及高儲蓄的城市之一，啟發了由她所領導的亞洲養老產業聯盟朝着長者科技、康復旅遊及地方經濟等多元趨勢發展銀髮業務，促進長者及年齡友善文化的持續發展。Christopher Phillipson教授指出，曼徹斯特城是第一個加入長者及年齡友善運動的城市，已累積相當豐富的相關經驗，極富參考價值。

新常態下的長者及年齡友善創新措施

過去一年，社會各階層均受到疫情衝擊，「老友記」是最受影響的一群。研討會就「新常態下的長者及年齡友善創新措施」進行專題論壇，邀得馬會慈善及社區事務執行總監張亮、香港社會服務聯會主席陳智思議員、安老事務委員會主席林正財醫生及獲2015年度香港十大傑出青年及致力推動長者及年齡友善設計的香港註冊建築師王建明一起參與討論，分享社會不同界別實行的創新「齡活」措施，如何助長者適應新常態，並就銀髮市場的潛力、數碼共融及齡活城市的發展提供寶貴意見。



為進一步向大眾宣揚長者及年齡友善的信息，活動特設多個展覽區，透過互動體驗的形式讓參觀人士了解「賽馬會齡活城市計劃」、18區地區計劃、全港推行的計劃及「全城．長者友善」計劃的概況和成果，還展示了各得獎機構的長者及年齡友善措施，令大眾可一同探索將香港建構為「齡活」城市的未來策略性發展。

▲ 活動特設展覽區，介紹「賽馬會齡活城巿計劃」下的十八區計劃及全港推行的計劃。

採取由下而上、地區為本的獨特模式

推動香港成為「齡活」城市

香港賽馬會慈善信託基金於2015年主導推行「賽馬會齡活城市計劃」，並聯同本地四間老年學研究單位，包括香港中文大學賽馬會老年學研究所、香港大學秀圃老年研究中心、嶺南大學亞太老年學研究中心及香港理工大學活齡學院，於全港18區提倡長者及年齡友善文化，希望透過與社區不同持份者共同努力，改變大眾對「年老」的固有觀念，讓香港成為適合不同年齡人士生活的地方。計劃獲選於聯合國可持續發展解決方案網絡「全球解決方案論壇2020」中展示。

計劃主要成效

• 18區已加入世界衞生組織「全球長者及年齡友善城市及社區網絡」

• 140個地區計劃已由超過70間非政府組織及大學專業支援團隊推行

• 114,600位長者直接受惠於地區計劃

• 2,270名「齡活大使」已接受培訓，於社區傳遞長者及年齡友善信息

• 3,260,000名公眾人士已參與一系列公眾教育活動

• 180間公司/機構參與「全城．長者友善」計劃，推行長者及年齡友善措施

• 18區的長者及年齡友善程度基線研究報告已完成

• 18區已根據各區的基線研究結果，與區議會共同制定三年行動方案

詳情請瀏覽www.jcafc.hk

▲ 賽馬會齡活城市「全城．長者友善」計劃嘉許禮同時頒發了七項特別大獎，表揚在推廣長者及年齡友善文化上有傑出表現的公司及機構。

賽馬會齡活城市「全城．長者友善」計劃2020

推動各界逾140間公司及機構實施長者及年齡友善措施

為鼓勵社會各界人士共同建構長者及年齡友善城市，以顧及不同年齡人士所需，「賽馬會齡活城市計劃」自2018年起推出「賽馬會齡活城市『全城．長者友善』計劃」，推動來自不同界別的公司、政府部門或公共機構推行長者及年齡友善措施，或提供針對長者需要的產品或服務。計劃更邀請了香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會及香港總商會作為支持機構。

賽馬會齡活城市「全城．長者友善」計劃2020嘉許禮亦已於研討會當日舉行，今屆計劃共吸引超過140間來自不同行業的公司/機構、政府部門及社會企業參與，較上一屆增加逾七成。嘉許禮上共頒發七項特別大獎，得獎的公司及機構在推廣長者及年齡友善文化上有傑出表現，包括鼓勵長者就業、為長者提供便利和完善的設施、設計及提供符合長者需要的創新產品及服務、運用各方資源及與各界合作推動「齡活」措施、開發銀髮市場商機，以及透過推行長者及年齡友善措施譜出勵志故事。

詳情可參閱賽馬會齡活城市「全城．長者友善」計劃網頁www.jccitypartnership.hk。

（資料由客戶提供）