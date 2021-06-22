【公屋供應】政府擬於白田邨附近再建1,000伙公營房屋　料可供約2,700人居住

▲ 政府擬在澤安道南用地興建1,000伙公營房屋。（資料圖片）

政府擬改劃「石硤尾澤安道駕駛考試中心及白田伸延用地（下稱澤安道南用地）」作公營房屋發展用途，料於2030/31年度起，陸續提供1,000伙單位，供約2,700人居住。

▲ （區議會圖片）

土木工程拓展署於2019年委聘了顧問公司就發展澤安道南用地進行可行性研究，據區議會文件顯示，政府已完成有關研究，並打算發展上述0.74公頃的用地，興建共2座約33至36層的公營房屋，提供1,000個公營房屋單位，供約2,700人居住。有關發展項目中，澤安道南部份料2030/31年竣工；白田伸延用地則料2031/32年峻工。

在景觀方面，澤安道南用地的北面和南面分別鄰近澤安邨和白田邨。然而，相較於白田邨，澤安道南用地位處較高的位置，料部份高層單位如向南，仍會有較開揚城景。

文件亦提及，政府擬將澤安道駕駛考試中心臨時遷移至白雲街的空置用地繼續運作，其後將重置和整合於白田伸延部分中，並將設有獨立出入口。

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記者：陳梓蔚