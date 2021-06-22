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【上訴終院】涉闖立法會會議廳罪成囚4周　梁頌恆上訴終院押後判決

社會 15:41 2021/06/22

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涉闖立法會會議廳罪成囚4周，梁頌恆上訴終院押後判決。（資料圖片）

青年新政游蕙禎及梁頌恆因宣誓風波而於2016年被褫奪立法會議員資格後，涉聯同3名助理硬闖進會議廳，5人於2018年經審訊後被裁定非法集結罪成，判囚4周。梁頌恆早前獲准就如何詮釋非法集結罪的罪行元素，即「相當可能導致任何人合理地害怕」而上訴至終院。終院今（22日）聽罷陳詞後，押後裁決。

代表梁頌恆的大律師郭憬憲今陳詞時指，警方以《公安條例》第18（1）條的非法集結罪拘捕涉案人士時，必須就涉案人士的犯罪意圖提出證據，即需證明涉案人士有意圖導致他人合理地害怕，否則將會使無辜的人誤墮法網。

郭舉例指，若有一群黑衣人高舉「五一」手勢，但有在場人士聯想到2019年的暴力事件，即使他們的擔心是合理的，但黑衣人的目的只是表達政治理念，卻會因此被定罪。

首席法官張舉能質疑，若黑衣人明知其行為或會引起他人擔心仍繼續，是否仍稱得上是無辜？郭回應指，至少法庭應給予他們機會，以解釋他們犯案時的想法，例如他們沒有打算訴諸暴力，只是想和平地從起點遊行至終點，則不應被定罪。

代表律政司的署理副刑事檢控專員萬德豪回應指，非法集結罪是預防性的控罪，因此除了涵蓋有犯罪意圖的人外，亦需涵蓋作出「相當可能導致任何人合理地害怕」的行為的人。終院聽罷陳詞後，押後裁決。

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記者：楊詠渝

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