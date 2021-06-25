【抗癌勇士】90後女生專注學業長期捱夜確診患淋巴癌　康復後擁抱不完美展開第二人生

▲ 癌症康復者Stella說：「不要因為自己的患癌經歷，而覺得自己沒用，視自己為一個失敗者。」

「我曾經是病人，但我絕對不是廢人！」現年30歲的90後江善彤（Stella）在大學時期是個讀書「狂人」，為了取得獎學金，長期捱夜溫習，導致身體亮紅燈，久咳不癒、胸口痛，22歲時確診患淋巴癌第二期，被逼休學，延遲畢業。剃過光頭、捱過化療、撿回一命後，她改變人生目標，加入慈善機構——以自己作「人辦」，支援、鼓勵癌症病友，教他們面對病患，勿嫌棄自己，勇敢活出新生。

▲ 化療後脫髮，Stella決定剃光頭，兩位中學同學陪她一起剃頭。（相片由受訪者提供）

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22歲確診患癌 休學接受治療

昔日的Stella是「緊張大師」，考試前易胃痛不適；升讀大學後為奪取獎學金，經常熬夜做功課、溫習，壓力甚大。22歲那年夏天，她過著朝九晚八地實習生活，快將踏入「final year」。突然，她感到特別疲累，持續咳嗽近兩個月，求醫服藥後也無好轉；加上胸口痛、肩背痛，往醫院照X光發現一個直徑長15厘米的腫瘤，被診斷為「彌漫性大型B細胞淋巴癌」。

醫生宣布噩耗一刻，她曾懷疑「斷錯症」，消化多日才承認自己病倒了。因腫瘤壓著心肺等器官，出現肺積水，她需立即接受治療。首針化療後開始脫髮，Stella索性剃髮，此時有兩位中學同學陪她一起「剃光頭」，甚有義氣。

▲ Stella於2016年順利畢業，更獲取她曾經犧牲健康、苦苦追求的獎學金。（相片由受訪者提供）

完成六針化療，腫瘤暫時受控，停學近半年的她渴望與同學一起畢業，因而暪著醫生悄悄上學；惟兩個多月後，她因急性肺炎入院，情況稍穩時獲准出院見證同學畢業。不久，她卻因呼吸困難再度入院，醫生發現其肺部全白，情況危急，險些要搶救。

家人、朋友、醫護的支持令她不致孤單抗癌。住院期間，父母每天探病，送上飯菜。治療最辛苦的，是在接受自體骨髓移植後，Stella稱即使抱著暖水袋，仍冷得連人帶床不停抖震，天旋地轉，感覺快要死去，辛苦得大叫護士，最後在不知不覺間入睡。然而，往往有苦自己知，旁人難以體會，有口難言是最難受的，她說：「無人明白自己，即使住在同一屋簷下，關係親密的家人也很難分擔。」

▲ Stella不浪費患癌這段經歷，康復後不斷支援、鼓勵病友，讓其懂得如何面對每個歷程。（劉卓姿攝）

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曾經患癌不等於是失敗者

不完美才是美！不要因為自己的患癌經歷，而覺得自己沒用，視自己為一個失敗者。這可以說是一個新開始，要給自己一個新的人生目標，新的前進方向！

經歷兩年治療和休養，她重返校園讀書，出席得來不易的畢業禮，獲取意想不到的獎學金。求職面試時，她曾向僱主表示自己是癌症康復者，惟對方反應頗大，問她「是否需要經常覆診」、「我知道你是癌症康復者，但我要對所有同事公平」，強調她不會獲優待⋯⋯Stella稱，對方好像在批判自己，她表示「只是想讓他知道而已，不是為了獲得優待，當我是普通人對待就可以。」

▲ 康復復，Stella讓自己有一個新開始、一個新的前進方向。（相片由受訪者提供）

癌症改變了她的人生目標。康復復她開設facebook專頁「彤姐話你知Cancer咋嗎！？使乜驚呀！」，分享抗癌心路歷程，後來輯錄成書出版。現時她於「癌症資訊網」工作，支援癌症病友、讓大眾對癌症有正確認知。目前，她與兩位淋巴癌康復者兼同事組成「抗癌勇士隊」，希望組織活動及運動支持年輕病友，鼓勵他們勇敢走出框框，勿事事害怕。

▲ 癌症資訊網創辦人吳偉麟（Alan）希望藉「抗癌勇士隊」3名召集人的經歷作為參考，讓同路人明白人生可以重新演繹，並且可以活得很精彩。（劉卓姿攝）

康復者最大的恐懼是，覺得自己甚麼也做不了。

Stella認為，踏出去才會看到更多，若太執著以往的經歷，只會成為絆腳石。「做運動是會恐懼的。去學潛水時，我也會畏縮，事前要做很多心理建設。」因為肺部曾受重創，持續說話一段時間，她就會上氣不接下氣，跑步時喘氣特別厲害。初期她要先嘗試緩步跑，後來她跑過5公里賽事，為的是告訴大家：曾經患病的人絕非廢人，最終成功跑到終點。現時她更學會潛水、划獨木舟並考取相關資歷。

▲ 康復後，Stella逐步克服恐懼，嘗試不同運動，早前已學會潛水。（相片由受訪者提供）

接觸愈來愈多病友後，她想用自己的經歷鼓勵同路人，「大家一起去經歷。這感覺比起追求奢華生活來得有意義。」

▲ 三名癌症康復者均於20多歲時患上淋巴癌，康復後勇於跳出框框，嘗試潛水、划龍舟等運動，現組成「抗癌勇士隊」鼓勵同路人。圖左至右：江善彤、任瑞明、唐天鳳。（劉卓姿攝）

抗癌勇士隊招募隊員

三名80後、90後淋巴癌康復者唐天鳳、江善彤、任瑞明組成「抗癌勇士隊」，分享自身經歷，希望令大眾關注癌症年輕化現象，提醒年輕人留意身體發出的癌症症狀，並作出相應準備。保柏香港全力支持癌症資訊網慈善基金的「抗癌勇士隊」計劃，「抗癌勇士隊」現正招募18至40歲的癌症康復者加入，分享經歷，一起嘗試更多不同種類的運動，在抗癌路上同行，積極活出「第二次人生」。詳情請聯絡【癌症資訊網】

如欲了解「抗癌勇士隊」成員任瑞明（Alex）的經歷【請按此】

另一名成員唐天鳳（Katy）的經歷【請按此】

記者：黃泳欣