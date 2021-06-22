【港澳通關】澳門指本港持續28天無本地感染可通關　旅遊業界冀每日有5千人出入境

▲ 澳門當局昨日(21日)公布，從香港本地個案清零起計算，最快28天可推行港澳通關便利措施、豁免醫學觀察計劃。

本港至今日已連續15天未有新增本地感染個案，澳門當局昨日(21日)公布，從香港本地個案清零起計算，最快28天可推行港澳通關便利措施、豁免醫學觀察計劃。旅遊業界立法會議員姚思榮認為考慮到避免太多人聚集在關口等候檢測，每日約有5,000人出入境是相對合適的數目。

澳門社會文化司長歐陽瑜於昨日（21）下午與香港政制及內地事務局局長以及相關部門人員進行視像會議，並就兩地疫情平穩的前提下達成初步共識，於本港連續28日沒有本地確診個案下，有條件豁免來自香港人士醫學觀察的措施，將循序漸進分階段開展，每一階段均設名額限制，豁免醫學觀察措施部分要求如下：

要求來往兩地的人士接種新冠疫苗

來澳人士來澳後視乎逗留期間長短而需要進行多次的病毒核酸檢測，檢測全部呈陰性結果前，需限制社區內活動。

兩地會設立熔斷機制，倘疫情有變，兩地通關便利措施便會中止，屆時將需要恢復醫學觀察的措施

對香港來澳人士病毒核酸檢測的要求，初步計劃如留澳14天或以上，須於不同時點檢測；惟如屬即日來回或於需檢測時點前已離開澳門，便不需要按此原則進行。

當局稱，措施實行的細節內容，包括名額限制、來澳或往港目的及優先對象，需要與香港相關部門進行協商、充分溝通及雙方同意後才能落實，若有確定方案後將會儘快公布；如身體狀況未能接種疫苗者，可出示醫生證明書證明，而具體執行的細則將於有具體方案後作出公布。

港府昨日下午亦宣布放寬本港防疫措施，並公布本港居民出入境安排。行政長官林鄭月娥表示，正與澳門政府商討通行條件，暫未有推行時間表。詳情請見【下一頁】

旅遊業界立法會議員姚思榮今早接受電台節目訪問時，提到澳門政府早前曾表示，若本港連續14天沒有本地個案，有條件磋商放寬港澳出入境措施，惟昨日突然「改口」需28天，對此感到有點失望。

他相信技術上需時處理，包括開放哪些口岸及關口限制人數等，而考慮到避免太多人聚集在關口等候檢測，認為每日約有5000人出入境是相對合適的數目。

姚思榮亦關注所有已接種新冠疫苗、血清抗體測試呈陽性的人士，抵港後強制檢疫期將可縮短至7日，檢疫酒店需面對客人臨時縮短檢疫期，酒店房間突然多出的情況，認為政府要與業界商討，補償予酒店。

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責任編輯：陳正怡