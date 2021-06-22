【明星運動會】羽毛球項目比賽展開　Eric Kwok任隊長曾志偉到場打氣

▲ Eric Kwok參與TVB的《明星運動會》羽毛球項目。

TVB為迎接東京奧運的《明星運動會》各項賽事進行得如火如荼，日前假元朗區體育會，進行羽毛球男、女子初賽及決賽。男、女子組先抽籤進行入圍賽，再進入16強、8強、4強後爭奪男、女子金、銀、銅獎。

每場賽事以一對一淘汰制形式進行，1局定勝負，先得15分的運動員為勝，如出現14分平分，先獲16分者勝出。

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▲ 一眾藝人大合照。

Eric Kwok任隊長

羽毛球高手郭偉亮Eric Kwok任隊長，帶領歌星谷婭溦、龔柯允及《聲夢傳奇》學員張馳豪、潘靜文分別進行表演賽，由谷婭溦、龔柯允對戰李靄璣、利穎怡及謝芷倫，進行女子雙打比賽；張馳豪、潘靜文迎戰李思雅、阮政峰，進行男女混合雙打賽，最後由隊長郭偉亮Eric Kwok親自出戰對伍禮騫，場面緊張。

至於網球好手李思雅除網球技術高超外，在關鍵賽事力拼李靄璣，在羽毛球場上表現同樣出色。Crazy Runner 陳山聰跑步了得，羽毛球場上表現又如何呢？

各隊參賽藝員名單包括：

「星火太陽能紅隊」男藝員廖家爵、黃浩霆、丘梓謙、阮政峰、女藝員謝采芝、李靄璣、梁雯蔚、胡美貽、黎康祺、利穎怡、麥皓兒、吳天兒；

「怡寶綠隊」：魏柏豪、招浩明、林正峰、黎文傑、李嘉晉、伍禮騫、黃耀煌、女藝員陳熙蕊、張名雅、蔡菀庭、吳嘉儀、李思雅、林凱恩、謝嘉怡、黃嘉雯、王菲、呂靜文、王虹茵；

「優益C藍隊」：陳山聰、鄧智堅、鄭衍峰、吳卓衡、黃庭鋒、陳永昌、朱匯林、關浩揚、文竣瑋、梁証嘉、女藝員于淼、李君妍、黃碧蓮、黃子桐、謝芷倫、羅毓儀。 ▼ 點擊圖片放大 +6 +5

賽事邀得李偉忠擔任裁判長，曾志偉以電視廣播有限公司副總經理（綜藝、音樂製作及節目）身份到場，為運動員吶喊打氣。

全部羽毛球各項賽事的過程，將剪輯並於《明星運動會》節目播映，該節目由7月4日起連續3個周日晚上於翡翠台播出，壓軸一集定於7月20日（周二）晚上8時30分播映。節目由鍾志光、崔建邦、朱凱婷及陳庭欣擔任大會主持，並由林盛斌、張秀文、黃庭鋒及戴祖儀任直擊報導員。