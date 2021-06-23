【認識國安教育】善德基金會為教師舉辦「港區國安法實施後：香港教育的展望」論壇　設計並送贈基本法趣味桌遊

教育局早前公布為中小學課程引入國家安全教育，引發社會各界關注。今集《湊得輕鬆啲》邀來曾任家庭與學校合作事宜委員會主席的善德基金會創會成員兼常務副主席湯修齊，與大家分享善德基金會將如何協助教師推行國安教育，同時讓學生可更輕鬆學習相關範疇，以至寓認識國情於遊戲之中。



留意到不少教師擔心自身欠缺國安教育的專業培訓及經驗；而有家長及學生亦憂慮會加重學習壓力，湯修齊直言，善德基金會早前亦曾針對國安教育向中小學校長及教師進行調查，從中發現他們普遍期望教育局可為學校加強支援，例如可透過製作動畫、懶人包等容易令學生明白的教材、在校內設立一個名為「國安教育統籌主任」的職位統籌各項工作，以及為布置及教材設計等各方面提供財政資助等，務求在教材、人力資源及財政資源的配合上均作出全面配合。

國安教育有助增潤中小學課程

調查結果也顯示不少老師反映此前接受的專業培訓，並無涉及國安法或基本法等範疇，惟恐力有不逮。湯修齊坦言，部分老師表示，若要他們對學生解釋普通法、均衡法、大陸法及憲法等內容，未必能講述清楚，甚至擔心會「教錯學生」，因此，善德基金會建議教育局在專業方面為教師作出支援，尤其是提供法律知識上的資訊，以補不足。

至於有學生會擔心，他們是否需要在現有學科以外，再多讀一科國家安全教育？湯修齊則進一步闡釋，國安全教育將會滲透到現時所有學科之中，故並不會加重的學生的負擔，反而為課程帶來增潤的作用。例如在生物科，國安教育將與食物安全融合，這是大家共同關注的課題。 而在化學及物理科，亦可連繫到能源安全、生態安全及資源安全，使科學知識更見充實。

桌遊設計提升學習趣味

「國安教育對未來一代的發展至關重要，因為香港正融入大灣區的發展，以至融入全國發展的藍圖，這個趨勢不但不可逆轉, 而且在加強中，而透過國家安全教育，正能助我們的子女及學生加強聚焦於認識國情，對未來的事業發展大有助益。」湯修齊表示，為增進學生的學習興趣，善德基金會特別設計了一套以基本法為主題的桌遊，使學生可寓學習於遊戲，預期可化身為國安教育的活動教材之一。

他補充說，有關桌遊將免費派送給全港中小學，期望有助加深學生、教師以至家長對基本法及國安教育的認識。

設計這副桌遊的最大挑戰，來自當中擬定的問題既要適合中小學的程度，並確保所有答案均準確無誤，加上亦須兼顧趣味性，幸而在籌備的過程中得到很多校長、教師，乃至法律顧問的協助，以致能順利完成製作。

以親身經驗助子女引發共鳴

本身亦是一名父親的湯修齊，其兒子在去年的中學公開試更考獲佳績，對國情並有深厚認識。他分享向下一代傳授國民教育心得時稱，最重要是利用個人的成長的體驗及親身經歷，如同是一個故事般向子女講述，這樣會較有吸引力。

我們這一代作為中學生的家長，普遍曾經歷中英聯合聲明、基本法起草的過程、基本法頒布，以至97回歸，以及回歸後的情況，皆可採用第一身的視角，以生動有趣的方式，向子女述說當中種種經歷及感受，由此會更容易引發共鳴。

來到訪問尾聲，湯修齊不忘提醒一眾中小學校長、教師及家長，善德基金會將於6月25日下午2時30分，在喜來登酒店舉辦「港區國安法實施後：香港教育的展望」論壇，邀得多位具有學界背景的有心人，包括曾任校長的立法會前主席曾鈺成、新界校長會主席邱少雄、鳳溪第一小學校長朱偉林，在將軍澳香島中學校長鄧飛主持下，聯同他一起，共同討論國安法對香港社會，特別是教育發展的影響，以及教育界的展望，期望藉此幫助教師加深對「一國兩制」及國家安全的認識，從而對執教國民教育有更大信心，並可構思較富趣味的教學方法及活動，引發及提升學生的學習興趣，參與教師並可獲頒專業進修時數證書，歡迎校長和老師踴躍報名。

有興趣了解及參加論壇，可進一步瀏覽活動詳情：https://bit.ly/3wOkMH6