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【Google死機】Google應用程式Android版故障多次跳出「停止運作」　用戶：以為手機中毒

社會 16:26 2021/06/22

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Android 版本Google 應用程式今日（22日）下午懷疑出現故障，截至下午4時仍未解決，全球多名網民哀鴻遍野，包括香港，日本、美國等多個地區。

即看 Google 應用程式故障情況及目前解決方法：

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用戶在其裝置有安裝 Google的話，便會瘋狂跳出「屢次停止運作」的訊息，完全沒有辦法開啟。有用戶表示，更新時不時彈出訊息以為自己電話中毒，感到非常滋擾，最終被逼解除安裝程序。

根據《Android Authority》報導，發現出現問題的版本為是「Google」版號「12.23.16.23.arm64」，雖然有回報給Google官方，但目前尚沒有有效的解除方式。下午近5時，相關更新已經停止，用戶暫不能更新。

有網民建議，可嘗試直接解除安裝應用程式或停用。另有網友把Android System WebView系統元件解除更新，可以暫時解決問題。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，該程式對於部分會用到Google 周邊產品的用戶構成影響，或會影響到其他產品的設定及使用。惟他相信，是次問題應很快完成修正。

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記者：曾卓鋒

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