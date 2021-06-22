【彼思電影】一文盡揭《盛夏友晴天》隱藏彩蛋　暗藏PIXAR下一套新作秘密

▲ PIXAR新作《盛夏友晴天》。

眾所周知，彼思（PIXAR）動畫每一套電影隱藏住「彩蛋」，這傳統由由1987年的短片《Red’s Dream》開始一直流傳至今。當中「彩蛋」包括對彼思製作人意義重大的數字、標誌、物件、人物；也有小情小趣，例如自《反斗奇兵》開始便一直出現的Pizza餐廳外賣車 。

彼思動畫人員花盡心思在影片埋下彩蛋，忠實粉絲亦以鬥眼利鬥快發現到彩蛋為榮，為每部作品增添額外趣味和熱話。

▲ 《盛夏友晴天》

《盛夏友晴天》彩蛋大公開

今次PIXAR的新作《盛夏友晴天》（Luca）也不例外，大家又要落足眼力去發掘最新「彩蛋」：

彼思招牌紅黃藍色小球 – 俗稱Pixar Ball，會在「三項鐵人大食賽」的單車賽事中，出現在賽道經過的屋頂上。

Pizza Planet 貨車今次被改裝成意大利經典三輪貨車Piaggio Ape，現身波托羅素的街道。

波托羅素的電影院裡可以見到迪士尼1954年12月上畫的經典電影《海底六萬里》（20,000 Leagues Under the Sea）的海報。

電影中一列火車的編號94608，正是彼思總部所在地Emeryville的郵政編碼。

對彼思意義重大的A113（眾多彼思動畫人員就讀的加州藝術學院CalArts的課室門牌號碼），今次會在一張火車票上出現。

彼思另一款馳名「彩蛋」是自《怪獸公司》開始，每一部作品都會隱含下一部新片的預告，通常是新角色化身為公仔、玩具、物件或海報率先登場，也有具代表性的標誌，或故事場景隱藏其中，大家金睛火眼先留意。

▲ 《盛夏友晴天》

海獸友情大考驗

《盛夏友晴天》故事講兩個對人類世界充滿好奇的小海獸，決定上岸變成人類外表，在美麗的意大利臨海小鎮展開一段刺激搞笑的追夢歷險。

偏偏這個小鎮是以捕捉海獸馳名，二人要在興奮背後，隱藏著他們身份的祕密，小心翼翼不能碰水，否則一秒打回原形，陷入危險境地。同時二人間友誼面臨大考驗。

其實一直以來PIXAR影片中有不少最佳拍檔，當中有哪一些也是大家與朋友参寫照？

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