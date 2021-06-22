【新冠疫苗】逾6成人認為打針送樓抽獎無增接種意欲　逾半更指無打針限制出入處所不合理

▲ 調查指逾6成人對送樓抽獎等措施並無增接種意欲。（經濟日報資料圖片）

相繼有私人企業推新冠疫苗接種優惠，香港研究協會調查發現有逾6成市民對接種送樓抽獎或消費優惠措施，未有增加接種意欲；而逾半人亦指港府落實限制未有接種者進入較高風險處所，並無增加接種意欲。協會認為，「疫苗猶豫」問題仍然普遍，促政府充分了解市民對接種疫苗的疑慮，推出多管齊下措施，加強市民接種信心。

香港研究協會6月10日至18日訪問1196名18歲以上市民，有56%受訪者仍未預約接種疫苗。調查發現，普遍有逾6成受訪者認為鼓勵措施並無增加對接種新冠疫苗意欲，即使接種後可參與全新樓盤抽獎，或有500萬元用於置業用途，均分別有62%人表示沒有增加接種意欲。

至於其他接種優惠，包括消費優惠措施、全年任搭港鐵抽獎或機票抽獎，均有64%至65%人亦指並無因而增加接種新冠疫苗意欲。

港府早前曾言研究於下一波疫情爆發時，限制未有接種者進入食肆、學校及娛樂場所等較高風險處所，惟有52%受訪者認為關安排不合理；即使落實有關限制，58%人亦指不會增加接種意欲。

調查結果進一步顯示，未有接種的受訪者中，有41%人擔心疫苗副作用，2成人對疫苗成效存疑，19%指身體狀況不

適合。

香港研究協會認為，不同的鼓勵接種疫苗措施對市民接種意欲有一定刺激作用，惟「疫苗猶豫」問題仍然普遍，而擔心疫苗副作用為市民未接種疫苗的最主要原因，顯示單靠鼓勵接種措施並不足以破解「疫苗猶豫」問題。

協會促請政府，充分了解市民對接種疫苗的疑慮，推出多管齊下措施，包括加強接種疫苗的宣傳推廣工作、推出更多鼓勵措施、提供更多接種數據，以增加市民對疫苗的信心，以加強市民對疫苗的信心，推動社會儘快達致群體免疫。

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責任編輯：陳正怡