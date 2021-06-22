【心血管病】無症狀血管收窄可致心肌梗塞死亡　醫生分享飲食貼士保血管健康

▲ 醫生分享維持血管健康的飲食貼士。

近期多了很多人因為要接種新冠疫苗而開始關心自己的心臟健康。在接種新冠疫苗前，不少人會向相熟醫生查詢。在今年三月開始，不論公立或私家醫生轉介的電腦掃描心臟血管檢查數目因此而多了不少。由於公立醫院電腦掃描排期時間較長，客人多會選擇私家醫院或私營體檢中心進行電腦掃描心臟血管檢查。

就本人最近的經驗，大概一半接種疫苗前掃描的病人年齡少於六十歲。這群組多數血管正常或只有輕微血管收窄。而年齡大於六十歲的人士佔另外一半。這年齡組別當中有10至20%的人有中度至嚴重的血管收窄，隨時有心肌梗塞甚至死亡的危險。這類病人再經心臟科醫生評估後多數需要通波仔及放支架。

不難明白，心臟病為什麼在香港殺手病排名第三。如果我們每人到六十歲時需要領取一張健康的成績表，以往及今天所吃的每一類食物都記錄在內，我們應該如何取捨呢？

素食能改善血管健康及延年益壽，是建議的飲食方案。跟大部分人一樣，十多年前吃肉的我只是為了滿足口腹之慾，之後為了減低動物的痛苦而選擇了素食。 這幾年素食的種類多了很多。新潮西式素食色香味俱全，與肉食分別甚少，美味又健康，是不錯的選擇。

關於奶的健康小貼士：我們常常在茶餐廳或冰室飲的咖啡和奶茶所加的奶，熱量相當之高。齋啡或紅茶走甜會較健康。如果到西式咖啡店飲咖啡時可以考慮用豆奶、杏仁奶或燕麥奶取代牛奶。這樣熱量、脂肪及激素一定較牛奶少。

最近我試過用牛油果及米奶用攪拌機製造奶昔，只需要兩分鐘便能製成一杯可口及健康的飲料。秘訣是要挑選一些較熟的牛油果來打汁。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題為TOPick編輯所訂，原題為「沒有症狀的嚴重心血管收窄」