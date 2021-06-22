【古Sir招募】古巨基出關盼同新世代合作　網民提議：跟MIRROR合唱

▲ 古巨基製作新碟招募年青人合作。

古巨基近日出關，除了繼續湊仔，亦開展最新唱片計劃，基仔於社交平台公佈《 I REALLY LOVE TO SING 》正式啟動。坦言自己閉關超過一年半，但一直留意香港樂壇，所有新人都有關注，更發現 : 「「香港樂壇有很多好歌聲，值得被更多人喜歡！」

基仔表示今年年他的全新專輯概念，想搞一個全製作過程同步公開的音樂企劃《 I. R. L. T. S 》。音樂企劃分為兩張專輯，「Album1」邀請10個值得被更多樂迷喜歡的新晉歌手/樂隊組合，與他改編及合唱10首粵語單曲。

▲ 古巨基近日出關再度工作。（取自facebook）

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「 Album2」則會邀請全新晉創作人/唱作人/唱作樂隊，為他創作及製作10首全新粵語作品。而整個計劃亦將邀請歌迷一同參予刺激創作靈感，及可緊貼製作進展每一步，所有製作過程並會在古巨基官方facebook及IG討論或分享。

昨晚基仔首在FB及IG次開live，為先啓動的 《I. R. L. T. S［ Album1 ］》呼籲歌迷網友為他作出提議，推薦近年很有才華實力的新晉歌手/樂隊組合給他，不論來自哪間唱片公司，甚至是獨立歌手/樂隊組合，只要大家認為是「值得更多樂迷喜歡的好歌聲」，他都會研究考慮邀請合作。

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網友直播期間為基仔建議不同樂壇新晉，而小肥、關心妍，KB也即興連線向他提供心水新人，如MIRROR的Ian、Edan、Jer、AK、姜濤、Jeremy，或新人吳林峰等。事實基仔曾於欣賞MIRROR演唱會後，後台合照後表示深受對方熱誠所感動，或啟發今次大碟靈感。

細貓和曾比特自薦

昨晚開live過程中也有樂壇新人連線加入，如英皇歌手許靖韻，環球新人Mike（曾比特）以及《全民造星I》的細貓（應智越）等等。細貓及Mike都是基仔超級歌迷，二人敲門進入基仔直播同框後，表現超興奮，真的如見工般緊張，不單主動大唱基仔歌曲，又坦言好想合作，異口同聲說：「我細細個已經聽你，你是我第一個追聽的男歌手，唱K都是唱你的歌.......」搞到基仔尷尷尬大笑。

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▲ 網民提議跟MIRROR合作。

基仔對細貓表示：「一直在YouTube睇你，你好努力，唱得好好又好用心做歌，要加油！」令細貓非常激動，他稱：「我真係超級鐘意你！我在韓國學成回來，看你做關智斌演唱會嘉賓，看得十分激動。」基仔問細貓識唱他哪首歌，細貓就緊張清唱，網友留言：畫面如網上見工，十分之創新及搞鬼。

阿Mike以爆炸頭出現，基仔大笑：「你個爆炸頭原來平時都咁爆 ，哈哈，正。」Mike有備而來，連線中馬上彈琴自唱《必殺技》，又問可否合唱，基仔回答：「你真係唱得好好，我有留意你呀，我買你將來一定同你個頭一樣爆！我們之後再私底下聯絡。」

▲ 基仔盼新人可一同努力。

曾參加英皇新秀歌唱比賽的「大家好ANDY」敲門連線，卻傾到一半突然停機，基仔謂自己第一次做這種社交平台直播，古太又去湊B，令他真心雞手鴨腳，希望下次再做好些。

他又說昨晚到有很多新晉朋友會主動入來傾計，令他好開心看到樂壇又好多活力，留言：「期待可以同一班有潛質的新晉歌手合作，希望努力嘅歌手可以有更多人鍾意，樂壇不論資歷深淺，一齊加油！」

同場加映：糖妹訪問