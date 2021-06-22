【經理盜款】涉虧空公款逾2400萬　板前壽司前會計經理認罪候判

▲ 板前壽司前會計虧空公款認罪候判，董事鄭威濤(見圖)其後報警處理。(經濟日報資料圖片)

連鎖日本餐廳板前壽司前會計部經理於2005年至2007年間，涉偽造銀行存款單以虧空公款逾2,400萬元，事件於2007年被公司揭發後，前經理一度離港。前經理早年回港後，板前董事鄭威濤於2019年將事件報警處理。前經理今（22日）於高等法院承認6項盜竊罪，還押候判。

涉案被告唐智靈（50歲），被控於2005年8月5日至2007年9月21日期間，偷竊屬於6間營運板前壽司分店的公司共逾2,400萬元。

案情指，鄭威濤是板前壽司董事，他於2004年與合夥人開設板前壽司，並另外成立5間公司以營運5間板前分店。

被告於2004年起受僱為板前會計部經理，其工作範疇包括記錄每間分店的每日開支，而在未獲授權下，被告不可直接從每間分店拿取現金。板前總經理則會負責每天從分店收集現金，並將現金交給被告，由被告將現金存入分店帳戶。

惟後來公司核數師發現被告未有提交會計文件，核數師按鄭威濤指示，聯絡被告以解決事件，惟被告於2007年10月2日午膳後失去聯絡，離開香港。公司其後發現被告偽造銀行存款單，事實上私吞分店每日的現金。

鄭威濤於2019年3月報案後，警方於同年7月17日嘗試聯絡被告，被告於當日準備過關離港時被捕。被告於警誡下承認虧空公款，並將所得用於賭博。

辯方今求情指，被告當年因財困而犯案，而他於2016年為了方便兒子上學而返港，最終於2019年才被捕。法官將案件押後至6月29日判刑，期間被告需還押。

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記者：楊詠渝