【香港經濟】5月綜合消費物價指數按年升1%　基本通脹率為0.2%

▲ 5月綜合消費物價指數按年升1%，基本通脹率為0.2%。（資料圖片）

政府統計處今日（22日）公布，本港5月份的綜合消費物價指數按年升1%，升幅較4月時擴闊0.2個百分點。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，5月基本通脹為0.2%，較4月份的0.1%稍高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在5月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水上升32.6%、交通上升2.5%、衣履上升1.6%、基本食品上升1.0%、外出用膳及外賣上升0.9%、雜項服務上升0.6%和耐用物品上升0.4%；錄得按年跌幅的類別為雜項物品下跌4.4%、住屋下跌0.7%和煙酒下跌0.3%。



政府發言人表示，五月份基本消費物價通脹率輕微上升至0.2%。消費物價指數所有主要組成項目承受的價格壓力仍然輕微，儘管隨着本地疫情趨於穩定，外出用膳及外賣價格的按年升幅略為加快。



發言人說，展望將來，雖然短期內外圍價格壓力可能會因環球通脹上升而稍微加劇，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。政府會繼續密切留意情況。

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記者：陳麗娜