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【門診預約】元朗健康院有病人門診預約期無故多次被取消　醫管局已就事件報警

社會 16:58 2021/06/22

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元朗健康院有病人門診預約期無故多次被取消，醫管局已就事件報警。（經濟日報資料圖片）

醫管局公布一宗疑被第三者擅刪普通科門診預約個案，指元朗賽馬會健康院職員發現一名病人的預約診期被取消，經檢視後揭更改預約非由病人電話號碼發出，而近期更曾多次致電預約系統，懷疑有人於病人不知情下，擅自取消有關預約。醫管局已就事件報警，並正全面檢視預約系統，若發現可疑的電話號碼出現重覆致電預約系統的情況，會考慮暫時封鎖有關號碼等措施，以防止同類事件再發生。

醫管局上周六(19日)接獲轄下元朗賽馬會健康院的報告，報稱一名病人早前經普通科門診電話預約系統所預約的診期，再透過預約系統被取消。

診所職員隨即檢視電話預約系統內紀錄，發現有關取消預約的指令並非由病人電話號碼發出；並發現有關電話號碼近期曾多次致電預約系統，懷疑有人在病人不知情下擅自取消有關預約。

當局接獲診所報告後，檢視近期預約系統的紀錄，發現有關電話號碼過去曾多次致電預約系統，但由於致電者未能提供正確資料以核對身分，過去未有其他病人的預約被更改。

局方解釋，預約系統只容許致電者確認其資料，及預約、查詢或取消診期，不能透過系統進一步接觸病人的其他資料，調查中沒有發現病人資料外洩，強調是次事件亦不牽涉其他由診所向病人直接發出的覆診診期。

醫管局已就事件報警，並會全力配合警方調查，並正全面檢視預約系統，若發現可疑的電話號碼出現重覆致電預約系統的情況，會考慮暫時封鎖有關號碼等措施，以防止同類事件再發生。

發言人提醒，病人若發現其經預約系統預約的診期被擅自更改，應立即與診所職員聯絡，病人亦應盡量避免將個人資料交予陌生人。

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責任編輯：陳正怡

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