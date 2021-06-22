【送禮推介】消費券即將登記揀定禮物送親朋　8款窩心男女小物實用之選【內附詳情】

▲ Dude & Besties Hitch背包$480-$1,180。（品牌提供）

新年、情人節、母親節、父親節、生日、結婚周年甚至拍拖紀念日……都可以是送禮的日子。不些人為揀選禮物傷透腦筋，年年送呔給男士確是悶出鳥來、女士們次次收到都是花束也欠驚喜，何不考慮一些實用小品，收禮者可能更覺窩心。

型男好物推介

父親節雖剛過，但送禮予男士，何須只限此日，大把日子可送。優質生活日常選物店yOURS Life Concept Store設有男士專屬區域，從世界各地精心挑選的男士專屬禮物，包括台灣、韓國、歐美等逾8個高質的休閒用品品牌，並將他們引入至港。若果自問是本地薑支持者，店舖亦引入多個本地原創品牌，如本地原創品牌Dude & Besties，它是香港少數專注設計男性袋款的牌子，商品外觀簡約時尚，最重要是儲物空間充足，是不少男士的心頭好。

以下是該店精選男士佳品：

Dude & Besties Hitch背包 $480-$1,180

本地原創品牌，主打男士袋款，當中混合戶外防水背包Hitch採用防潑水耐磨尼龍物料，更特設專為背包而設的德國Fidlock SNAP，它的機械式的按鈕也會自動關上確保了鎖緊力。

Dr Rock砭石熱敷理療按摩槍 $1,480-$2,980

標榜全球首創的發熱按摩槍，將物理治療概念融入按摩槍，匯合高科技及高規格的精要設計，內置4種按摩模式及5種不同速度設定選擇。

▲ Dr Rock砭石熱敷理療按摩槍$1,480-$2,980。（品牌提供）

Craftihood酒壺 $228-$388

同樣為香港的皮革品牌Craftihood，選用頂級意大利進口牛皮製作，配上更為持久耐用的黃銅配件，加上本地手工製作，有型實用兼備。

▲ Craftihood酒壺$228-$388。（品牌提供）

Hirsch表帶 $290-$2,695

若果是鐘表迷，記得要看看奧地利百年老牌Hirsch的錶帶。品牌矢志研發和製造全球最革新、最精巧和最優質的錶帶。最終目標是製造能長期使用、穿戴舒適的錶帶。

▲ Hirsch表帶$290-$2,695。（品牌提供）

yOURS Life Concept Store

地點：荃灣海之戀商場2樓2053-2055號舖

電話：5744 7512

▲ 「醫療級」階段壓力淋巴循環系列外出中筒襪$148。（品牌提供）

女士窩心之選——壓力襪

想獲得女士歡心，窩心細心貼心必可大大加分。為她準備一對能紓壓、減少腿部浮腫的壓力襪，送禮也送得夠體胋。

SLIMWALK研發出共4款多元化選擇的壓力襪，由壓力值、設計，到質地都各有不同，讓女生因應不同場合選擇。所有系列均採取階段壓力設計，從腳踝向上壓力逐漸降低，對腿部進行階梯加壓，讓下方積聚的血液更容易返回心臟，促進血液循環，改善浮腫。當中「醫療級」系列的其中一款壓力襪，2019年經過消費者委員會的檢測，在10款受測試壓力襪中評分最高，是紓緩腿部浮腫問題的信心之選。

「醫療級」階段壓力淋巴循環系列外出中筒襪 $148

擁有高壓力值，由腳踝34hPa至小腿25hPa。經過消委會檢測，表現在所有測試牌子內最佳，亦經日本一般醫療儀器認可，讓女生們巧妙利用上班時間高效美腿，使淋巴流通和促進血液循環。黑色的中筒設計不論上班抑或外出均容易配搭。同系列還提供絲襪款式（售價：$139），裸色絲襪更貼近腿部膚色。

▲ 「放鬆時間」系列的階段壓力睡眠長襪$168。（品牌提供）

「放鬆時間」系列的階段壓力睡眠長襪 $168

淡紫色設計可作為休閒服使用，壓力值雖較低，卻同樣擁有豐富功能性。採用3段壓力設計，加入腳掌環形壓力設計，讓你享受一整夜的腳掌按摩。

▲ 「運動用」系列的脂肪對策塑形壓力打底襪$218。（品牌提供）

「運動用」系列的脂肪對策塑形壓力打底襪 $218

壓力值介乎腳踝21hPa、小腿16hPa、大腿11hPa，增加運動時大腿到臀部的負擔，呵護雙腿同時提臀。運動專用的舒適材質有效防曬、吸汗、消臭，訓練時同樣感覺舒適。

銷售點：Aeon、Log On、一田及綫上hktvmall有售。

記者：周美好