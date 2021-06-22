【中醫醫院】浸大獲批將軍澳中醫院營運權　校方：推動香港、大灣區中醫藥發展

▲ 浸會大學獲批將軍澳中醫醫院營運權，校方指決定肯定了中醫藥發展領導地位。（資料圖片）

食物及衞生局今日（22日）公布，向香港浸會大學批出位於將軍澳的中醫醫院營運服務契約。當局分別於2019年9月及2020年9月展開，中醫醫院營運服務第一階段投標資格預審程序和第二階段的招標工作。標書評審工作已按招標文件列明的挑選標準和評分準則完成，香港浸會大學最終獲選為相關服務契約的承辦機構。

浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁表示，就政府的決定感欣喜，指浸大是香港中醫藥教育和研究的先驅，同時在提供中醫藥臨床服務方面有豐富經驗。獲政府委以重任，負責香港首間中醫醫院的營運，是對浸大在香港中醫藥發展領導地位的肯定，亦讓校方有機會推動香港的中醫藥發展模式，為香港、大灣區以至全球的中醫藥發展作出更大貢獻。

▲ 浸會大學於北角的中醫藥診所。（浸會大學提供）

香港浸會大學必須成立擔保有限公司（營運機構），以管理、營運及保養中醫醫院。而營運機構則須按香港法例第633章《私營醫療機構條例》的要求，就營運中醫醫院申領相關牌照。

港府於2017年施政報告中宣布，將出資於將軍澳興建首間中醫醫院。有關項目佔地約4.3萬平方米，估計擬建工程涉及約86.2億港元開支，預計約4年內完工，預期中醫醫院可在2025年第二季起分階段投入服務。詳情即看：【下一頁】

醫院採用公私營合作的模式營運，政府除了出資興建及配置醫院外，亦會向中醫醫院提供經常性撥款為市民提供資助的中醫服務，以及推行中醫、中藥的培訓及科研工作，以確保長遠能達到推動中醫、中藥發展的政策目標。中醫醫院的服務契約包括開院的籌備階段、10年的醫院服務年期（可延長不多於5年）及6年的服務後年期。

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記者：陳麗娜