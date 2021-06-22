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【新冠疫苗】外展隊到沙頭角墟為200名街坊及長者接種科興　當局指正與不同企業院校商外展接種

社會 17:25 2021/06/22

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公務員事務局局長聶德權今日到沙頭角墟，視察區內約200名街坊及長者接種科興疫苗。（照片由公務員事務局提供）

政府外展服務今日(22日)到沙頭角墟，為約200名街坊及長者接種科興疫苗，屬首次有地區組織使用外展疫苗接種服務；公務員事務局局長聶德權亦有到場視察，並再次呼籲大家盡早接種疫苗，透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。 

局方正積極與不同界別的企業及團體，包括專上院校、公共事業和主題樂園等，就提供外展接種服務的可行性進行商討。

公務員事務局局長聶德權表示，沙頭角墟位於禁區範圍內，對外交通不便，新界沙頭角區鄉事委員會積極鼓勵及安排區內長者接種疫苗，邀請天暉路體育館社區疫苗接種中心外展隊及提供地方，為他們提供一個接種疫苗的方便快捷方法。

他形容，今日接種疫苗的街坊，有些也上了年紀，都居於沙頭角，部分人行動不大方便。外展隊到來為他們提供便利，可於熟悉的社區環境中接種疫苗，接種後可以返回家中休息，免卻舟車勞頓之苦。

聶德權強調，長者為感染新冠肺炎後出現併發症或死亡的最高風險群組，專家也強烈建議長者接種新冠疫苗，既可保護自己和家人，亦可協助社區早日回復常態。

他稱，當局自推出外展疫苗接種計劃以來，各界反應踴躍，已為體育學院、國際專業服務企業、地產發展商、金融機構、建造業界及公共交通機構提供外展疫苗接種服務；現時，局方正積極與不同界別的企業及團體，包括專上院校、公共事業和主題樂園等，就提供外展接種服務的可行性進行商討。 

聶德權呼籲，不同界別和行業與政府攜手推動「全城起動　快打疫苗」的運動，鼓勵大家盡早接種疫苗，透過大幅提升接種疫苗比率，盡速為香港建立保護屏障，讓社會早日回復常態。 
　　 
企業或團體若有足夠接種疫苗的人數，和足夠的合適地方和空間，便可透過疫苗接種外展服務，以更便利的形式接種疫苗。請於星期一至五上午九時至下午六時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。 

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責任編輯：陳正怡

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