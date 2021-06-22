【牙醫歌手】卸下「許廷鏗」光環重拾初衷　 Alfred：試用自己所學走出新路段

▲ 現為獨立歌手的許廷鏗（Alfred）接受TOPick專訪。

現轉為自由身的許廷鏗（Alfred）將首次以獨立歌手身份與per se舉行演唱會《我是現場》，Alfred接受TOPick專訪時分享身份轉換後的感受，近日卸下「許廷鏗」光環的他喬裝走到街頭Busking體驗，並希望能走出一個新的路段。

Alfred今日出席活動跟在場人士以用家身份介紹新款口罩，以及口罩品牌與本地精品咖啡品牌和手工蠟燭品牌合作推出的限量套裝。

▲ Alfred跟盧慧敏同出席口罩品牌活動。

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喬裝到旺角唱歌

Alfred早前喬裝跟Busker走到旺角Busking，他坦言：「一開始有點害怕，首先大家認不認到我也感害怕，就是這種心情。其實起初的反應一般，可能會覺得很奇怪，為何會有個戴假髮的人在Busking呢？」

▲ （影片截圖）

他續指：「漸漸地見到大家都在聽我和其他有Busking的朋友一起唱，香港這個地方有這種街頭文化其實很好，有一種凝聚力可以令大家聽更多不同的音樂，聽更多不同人的演繹方法。」

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▲ （梁樂欣 攝）

回到初出道的感覺

Alfred感慨指：「撇開了許廷鏗之後，能體驗到Busker其實需要很用力才能留下觀眾去注觸和欣賞，這體驗對我來說就如初出道時未有這麼多人認識時的感覺，覺得好似拾回初衷，當時純粹想唱好我的歌，令別人留下。」

他憶述：「出道前，我是在尖沙咀星光大道Busking，我的台板只有約10cm，那便是我的舞台，那時我也有用盡我所有演出的力度去留住大家聽我唱歌，回想起也有很多回憶。」

▲ （梁樂欣 攝）

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他自覺幸運，「『許廷鏗』這光環帶給了我很多認識，可能很多人在街上看見我時會問我拿簽名或是叫我加油，跟我說很喜歡聽我唱歌。大家認識我後不斷給予我機會去嘗試不同事物，其實我的音樂事業有不同的轉向，轉了不同的公司，甚至我的平台也轉了好幾次。最開心的是大家所留意的是許廷鏗，而非留意我在哪個平台出現。如果我老了，會記得的就是大家對我的支持與鼓勵。」

問到何時開始有意成為獨立歌手，Alfred指：「去年仍有公司的時候已經有這念頭，我的音樂應該要將主流和Indie模糊，是我音樂上想做的事，想不到身份上也有這樣的變化。當這變化出現時，起初也有點不習慣，而且需要去適應，但去到現在看見很多新的可能性出現了，過了那段害怕的時期，很多很好的感受會接踵而來。」

▲ （IG圖片）

獨立歌手身份更自在

即將與per se舉行演唱會，Alfred說：「今次是我首次以獨立（歌手）的身份去開騷，音樂調配的彈性會更大，我覺得這個騷某程度上是一種銜接，12年有公司配套的階段，畫上句號後，去開啟另一個新的開括號。」

他坦言：「從我第一次轉公司之後已想過當獨立歌手，上一間唱片公司華納很好，在我有這些想法時伸出援手，去助我及帶我去一個新的環境體驗，去試試是否合適。」

他又謂：「確實地在過去的四年也學習了很多，現在算是有少少學有所成，希望用自己所學的能否走出一個新的路段。Indie其實是大勢所趨，開始會涉獵更多不同的範疇，門檻也開始低了，若想找我做訪問其實可以在社交媒體內找我。我可以很直接地跟不同的人交流，可能性大了。」

▲ （梁樂欣 攝）

開拓攝影興趣

成為獨立歌手後，Alfred分享箇中變化，「今次的活動，其實我跟客戶是在社交媒體內相認，有次戴了這款口罩，拍照並指這款口罩很舒服，然後客戶便找我，我們便認識了，促成了這次的合作。相比之下，若然我來了只是在讀稿，但現時我是真的使用過，知道是怎樣的，我是用家，更有說服力。」

除了音樂事業外，Alfred近日被封為「被歌手耽誤了的攝影師」，他謙稱：「多謝大家的錯愛，我也是新手上路，僅開始了一年，大家都說得太浮誇了。我也是學習階段，很尊重其他攝影的朋友，我想跟其他攝影朋友交流，只是小試牛刀，想捕捉到更多美麗的畫面。」

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不少人大讚Alfred多才多藝，在疫情期間變成了廚神及神級攝影師，他認為：「疫情令我有得有失，失去了很多慣性，現時每天也需要戴口罩，但得到的也有很多，如新的技能和嘗試。以前工作密密麻麻時，沒有機會去學習攝影、烹飪等，現在有機會跟身邊朋友學習不同的技能，我覺得是終身受用。」

談到未來，Alfred透露：「將會做新歌，也會有機會涉獵拍戲，真的開了很多道不同的門。我未試過演戲，一位新導演的作品，希望未來可以盡快跟大家公布，也是跟我的朋友合作，希望他們會帶着我。」

記者：梁樂欣

同場加映：張敬軒專訪