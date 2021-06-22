【襲警罪成】警員港鐵內制服跳閘男時疑遇襲　美籍律師襲警罪成候判

▲ 被告Samuel Phillip Bickett今被裁定襲警罪成，還押候判。經濟日報資料圖片

休班警於2019年12月初，在銅鑼灣港鐵站制服一名跳閘青年時，美籍銀行律師上前爭論，期間襲擊休班警。案件經審訊後，美籍銀行律師今（22日）於東區裁判法院被裁定襲警罪成，還押至7月6日判刑。

裁判官裁決時指，從錄影片段可見，被告首次詢間休班警俞樹生「Are you popo?」時他首先否認，但第二次詢問時俞表示自己是警察，裁判官認為被告不會聽不到，而且裁定俞當時正執行警員職務。另外，被告當時已用身體壓著俞，但被告仍拳打其面部，故拒絕接納被告指是自衛的說法。

被告Samuel Phillip Bickett（36歲）被控襲擊警務人員及普通襲擊交替控罪。控罪指他於2019年12月7日，在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員俞樹生。

被告早前自辯曾指，他以普通話詢問俞「你是不是警察？」，俞則情緒激動大喊否認，其後俞揮動警棍不斷大叫，被告指以為俞不是警員，以及懷疑他有精神問題，繼而奪去其警棍及制服他。

被告被定罪後，他透過友人向記者表示，他認為被裁定罪成是離譜，並表示會上訴。

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記者: 陳卓欣