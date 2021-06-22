【Swarovski】Ian@MIRROR女友Amy Lo演繹奢華與玩味撞擊　Swarovski全港首間Instant Wonder專門店新形象登場

▲ 由Mirror Ian女友亦是新生代女演員的Amy Lo演繹全新的Collection 1系列，Harmonia頸鏈及手鏈（各 $4,290），配以Mesmera夾耳環（$1,490）及Millenia戒指（2隻 $1,690）（品牌提供）

擁有126年歷史的時尚飾物品牌Swarovski，以閃爍及多變切割的水晶深受歡迎，品牌在一個多世紀後的今天決定以全新形象登場，首個計畫就是在全球主要市場開設全新形象的Instant Wonder專門店。首站早在今年2月於米蘭揭幕，陸續來到香港的海港城，由店內裝潢到產品的包裝，都給人耳目一新的感覺。

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全港唯一的Swarovski Instant Wonder專門店是品牌形象革新的第一擊，店內打造成一個糖果般的夢境，帶領大家進入它的奇幻世界，專門店將輪流以白色、粉紅色、綠色、藍色和黃色5種顏色來進行展示，這些顏色的靈感來自光線透過水晶折射而綻放出的繽紛色彩，今回就先用上粉紅及綠的配搭。

▲ 店內破革使用創新3D科技打造金屬雕塑來取代了傳統的首飾陳列。（品牌提供）

牆身利用無數的八角形包裝盒來裝飾，這正是品牌的全新包裝盒，取代了從前軍藍色的盒子，從地面排列到天花，一個個大大小小的八角形禮物盒內放有Swarovski不同的產品。此外，店內以金屬雕塑來代替傳統的首飾陳列架，每個都取材自生活的角色，均是利用創新3D科技打造出來，非常生動有趣。



全新系列可塑性高

新店以由品牌創意總監Giovanna Battaglia Engelbert操刀的Collection 1系列為重點，她去年正式入主Swarovski並成為品牌125年以來的首位創意總監，曾當上模特兒、時裝編輯及造型師的Giovanna，在個人的IG就有120多萬的追隨者，大家都欣賞她對時尚及美學那份獨特的見解，在全新的系列中便可見一斑。

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她將奢華與玩味結合，使設計來得時尚並有很高可塑性，她著重色彩的配搭、比例和切割，例如在metallic紫色金屬鏈上鑲上一顆大型幻彩水晶、由一排透明水晶鑲成的頸鏈以黑色金屬圍邊、由彩虹般的七彩水晶鑲嵌而成的頸鏈及耳環，而首飾的造型亦花巧多變，時而運用簡單的幾何圖形，時而帶有建築味道，輕易提升一身打扮的格調。

地址︰尖沙咀海港城港威商場2413舖（2175 5123）

記者︰梁靜詩