  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (週二) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Swarovski】Ian@MIRROR女友Amy Lo演繹奢華與玩味撞擊　Swarovski全港首間Instant Wonder專門店新形象登場

休閒消費 18:29 2021/06/22

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

由Mirror Ian女友亦是新生代女演員的Amy Lo演繹全新的Collection 1系列，Harmonia頸鏈及手鏈（各 $4,290），配以Mesmera夾耳環（$1,490）及Millenia戒指（2隻 $1,690）（品牌提供）

擁有126年歷史的時尚飾物品牌Swarovski，以閃爍及多變切割的水晶深受歡迎，品牌在一個多世紀後的今天決定以全新形象登場，首個計畫就是在全球主要市場開設全新形象的Instant Wonder專門店。首站早在今年2月於米蘭揭幕，陸續來到香港的海港城，由店內裝潢到產品的包裝，都給人耳目一新的感覺。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

全港唯一的Swarovski Instant Wonder專門店是品牌形象革新的第一擊，店內打造成一個糖果般的夢境，帶領大家進入它的奇幻世界，專門店將輪流以白色、粉紅色、綠色、藍色和黃色5種顏色來進行展示，這些顏色的靈感來自光線透過水晶折射而綻放出的繽紛色彩，今回就先用上粉紅及綠的配搭。

店內破革使用創新3D科技打造金屬雕塑來取代了傳統的首飾陳列。（品牌提供）

牆身利用無數的八角形包裝盒來裝飾，這正是品牌的全新包裝盒，取代了從前軍藍色的盒子，從地面排列到天花，一個個大大小小的八角形禮物盒內放有Swarovski不同的產品。此外，店內以金屬雕塑來代替傳統的首飾陳列架，每個都取材自生活的角色，均是利用創新3D科技打造出來，非常生動有趣。
  
全新系列可塑性高

新店以由品牌創意總監Giovanna Battaglia Engelbert操刀的Collection 1系列為重點，她去年正式入主Swarovski並成為品牌125年以來的首位創意總監，曾當上模特兒、時裝編輯及造型師的Giovanna，在個人的IG就有120多萬的追隨者，大家都欣賞她對時尚及美學那份獨特的見解，在全新的系列中便可見一斑。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

她將奢華與玩味結合，使設計來得時尚並有很高可塑性，她著重色彩的配搭、比例和切割，例如在metallic紫色金屬鏈上鑲上一顆大型幻彩水晶、由一排透明水晶鑲成的頸鏈以黑色金屬圍邊、由彩虹般的七彩水晶鑲嵌而成的頸鏈及耳環，而首飾的造型亦花巧多變，時而運用簡單的幾何圖形，時而帶有建築味道，輕易提升一身打扮的格調。

地址︰尖沙咀海港城港威商場2413舖（2175 5123）

記者︰梁靜詩

相關文章

BVLGARI蛇形首飾Serpenti Viper　複雜意國工藝將經典延續
17:35 2021/06/03
BVLGARI蛇形首飾Serpenti Viper　複雜意國工藝將經典延續
【MIRROR成員】Anson Lo塑造韓風妖艷中性形象　盧瀚霆舞藝俘虜IG粉絲21.5萬
17:56 2021/05/14
【MIRROR成員】Anson Lo塑造韓風妖艷中性形象　盧瀚霆舞藝俘虜IG粉絲21.5萬
【法國奢華珠寶】Chaumet最受歡迎系列Josephine　譜出拿破崙約瑟芬皇后愛情見證
12:45 2021/05/21
【法國奢華珠寶】Chaumet最受歡迎系列Josephine　譜出拿破崙約瑟芬皇后愛情見證

你可能感興趣

BVLGARI蛇形首飾Serpenti Viper　複雜意國工藝將經典延續
17:35 2021/06/03
BVLGARI蛇形首飾Serpenti Viper　複雜意國工藝將經典延續
【MIRROR成員】Anson Lo塑造韓風妖艷中性形象　盧瀚霆舞藝俘虜IG粉絲21.5萬
17:56 2021/05/14
【MIRROR成員】Anson Lo塑造韓風妖艷中性形象　盧瀚霆舞藝俘虜IG粉絲21.5萬
【法國奢華珠寶】Chaumet最受歡迎系列Josephine　譜出拿破崙約瑟芬皇后愛情見證
12:45 2021/05/21
【法國奢華珠寶】Chaumet最受歡迎系列Josephine　譜出拿破崙約瑟芬皇后愛情見證
Mirror 演員 品牌 商場 港威大廈 海港城 尖沙咀 珠寶 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶