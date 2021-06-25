【升小必睇】家長升小選校攻略　九龍區29間直私小學學費一覽

▲ 家長必睇直資私立小學學費。（湯炳強攝）

直資和私立小學一直備受家長追捧，為方便家長選擇合適和心儀的學校，TOPick整理了全港逾50間直資及私立小學的學費資訊，讓家長有所準備，以為孩子的升學鋪路。以下為九龍區的直私小學學費參考：

直資小學

拔萃男書院附屬小學

本地傳統男校拔萃男書院於1869年創辦，其一條龍小學拔萃男書院附屬小學於2004年成立，學生無論在學術、音樂、體育及藝術的表現，均是學界數一數二。男拔附小除設中、英、數、常等核心課程，另設有法文科，而常識科及電腦科課程設計加入STEM元素。雖男拔附小沒有推行IB小學課程，但課程上融入IB元素，重視學生探究及自主學習。拔萃男書院附屬小學2021/22年度小一至小六本地生每年學費為$45,000，學費正待教育局審批。

英華小學

備受家長熱捧的傳統直資男校英華小學，歷史悠久，人才輩出，更有一條龍中學——同為直資的英華書院。該校教學特色是以主題式學習，每年圍繞一個主題展開活動，培養學生的觀察力及批判性思維。常識科融合STEM理念，強化科學和科技教育的學與教。初小棄用教科書，自設校本課程，將常規考試改為進展性評估，讓學生走進社區和大自然實地探究。學費方面，英華小學現時小一至小六學費為每年$18,000，分10期繳交。

保良局陳守仁小學

保良局陳守仁小學被譽為平民直資，當中有一成外籍學生，令華裔學生同時接觸多元語境，學校設有第三語言課程，學生在小一入學前須在日語、西班牙語及法語中選其一，學習6年。由於學生來自多元背景，每班約有3至4名非華語學生，按學生學習需要，中、英、數三科會有小班或協作教學安排。學校亦把STEM教育融入活動，助學生解決生活中的問題和困難。保良局陳守仁小學2020/21年度小一至小六學費為19,800，分十期繳交。

保良局林文燦英文小學

保良局林文燦英文小學學生背景國際化，國際生佔三成。該校以英語作為主要教學語言，致力營造最佳的英語學習語境，配上特別的主題式教學，讓學生在幼小銜接期以至整個教學階段得到充分照顧。學校不設精英班制，按性別及成績平均分班。常識課加入STEM元素，給學生機會動手做實驗，認識科學原理，增進解難能力。2020／21學年各級學費為每年＄14,140，分十期繳付。

聖瑪加利男女英文中小學

聖瑪加利男女英文中小學屬本地最早一批推行「三文四語」的學校，除了英語、普通話外，學生可選修法文、德文、西班牙文和日文。該校自2001年轉為直資，屬首間於同一校園內開辦中小學課程的「一條龍」學校。學校除了提供DSE課程，學生亦可選修英國普通教育文憑試高級程度課程（GCE A-level），方便日後赴海外升學。2020/2021全年學費為小一$53,570、小二$52,520、小三$50,840、小四$49,810，而小五及小六皆是$48,890。

優才（楊殷有娣）書院

優才（楊殷有娣）書院（下稱優才）的初小校舍位於旺角洗衣街；高小校園則座落將軍澳調景嶺。該校採取小班教學，師生關係密切，而且學生能直升有開辦國際預科文憑（IB）課程的中學部。優才設有跳班制，照顧學生的個別差異，亦開設内容涵蓋語言、邏輯、音樂、人際、自然等不同範疇的「多元智能才華班」，還有資優小組及個人資優計劃，培育資優生。學費方面，2020/2021全年學費為小一至小二$34,100、小三及小四$36,300，而小五及小六則為$38,280，分11個月繳交。

私立小學

拔萃女小學

「一條龍」名校拔萃女小學是眾多家長心目中「神校」，每年都吸引數千人報名，但小一收生學額僅約140個，競爭非常激烈。女拔小重視學生全人發展，培養學生關愛、誠實、堅毅及盡責的精神。學校設有全方位學習活動，包括話劇組、烹飪班、環保、園藝等學會，同時透過閱讀會、作家分享會等培養學生的閱讀習慣。學生成績達到中學部基本要求，便可直升拔萃女書院。女拔小2020/21學年，小一至小六全年學費均為$70,000，分10期繳付。

德望小學暨幼稚園

傳統名牌女校德望小學暨幼稚園，創校於1954年，同一校舍設有中學、小學及幼稚園部，著重學術成就、培養良好品德，以培育學生成為明日女性領袖為目標。德望有校本課程，老師會因應學生能力，按主題設計讀本及文法課程，並鼓勵學生閱讀不同種類的書籍。學費方面，2020/21學年小一至小三為每年$43,400；小四至小六為$44,500，分10期繳付。

國際基督教優質音樂中學暨小學

學校是全港首間一條龍優質音樂中小學，創立於2003年，其辦學宗旨為助學生在聖經真理及音樂的薰陶下，培養良好的學術修養和豐富創意。學校課程採用「統整單元法」設計，各科會環繞同一單元為主題，發展教學內容。2021/22學年學費，小一至小三為$60,000；小四至小六為$65,000。

民生書院小學

位於九龍城的私立民生書院小學，一向是家長的熱門之選。民生書院設有中小幼三校，小學保證每年最少預留85%學額予幼稚園畢業生，小一學額約為260個，即外校生學額只有約30至40個。民生小學除了重視學生的學業，亦看重品格培養，發掘學生潛能，培養出有自信的領袖人才。2020/21學年小一至小六全年學費為$52,500，分10期繳付。

九龍塘宣道小學

九龍塘宣道小學位於九龍塘蘭開夏道，成立於1995年，學校透過各科專題研習、戶外考察及比賽，評估學生不同領域之能力。校方亦透過不同活動，助學生擴闊視野，包括安排樂團海外交流活動、接待外地學校師生，藉著各種交流活動提昇學生的見識及涵養。2020/21學年，小一至小六學費為$56,650，分10期繳付。

九龍禮賢學校

九龍禮賢學校（下稱禮賢）由中華基督教禮賢會九龍堂於1959年創辦，至今已超過60歷史，屬傳統私立名校。禮賢是小班教學制， 各級只有三班，即小一至小六共18班，學生人數為552人，平均每班只有30人。學校的上午為正規課程時間，下午為德育及體藝活動時間。小一至小六皆有專題研習、網上學習平台、德育及公民教育課等，全年也有豐富的中文及英文閱讀計劃。學費方面，2021/22學年為$51,300，分10個月繳付。

九龍塘學校（小學部）

私立小學九龍塘學校（小學部）創於1936年，雖然學校沒有直屬或一條龍中學，但依然深受歡迎，學生升讀名校的比率高，亦出產不少傑出校友，包括文學家白先勇、作家劉天賜、前公務員事務局局長羅智光等。另外校園約9,200平方米，環境優越。校方提倡自信教育，促進學生自主學習，各科亦加入資優或STEM教學元素。學費方面，2021/22學年全年學費為$61,000，分10期繳交。

九龍真光中學（小學部）

私立的基督教男女校九龍真光中學（小學部）歷史悠久，創校於1872年，聯繫中學為女校九龍真光中學，校風淳樸。2020/21學年的小一至小六各級只有2班，校方依據學生需要設計不同的教學方法和教材，一至六年級採用The Leader In Me（TLIM）課程及運用性格強項，培育積極、 樂觀、主動的學生。2020/21學年小一至小六的全年學費為$55,560。

香港培正小學

香港培正小學在1889年於廣州創校，香港分校創於1933年，先後開辦小學、中學及幼稚園，直屬中學為香港培正中學，不少學生幼小中都在同一學校上課，學習更連貫，對學校有很強歸屬感。培正以中文教學為主，重視兩文三語發展，推廣中、英文圖書閱讀，培養閱讀氣氛及習慣。校風純樸，學生出名受教乖巧。2020/21年度小一至小六的全年學費為$53,400。

香港培道小學

位於九龍城區的香港培道小學創校於1888年，屬幼小一條龍的學校，幼稚園學生可100%直升小學，幼稚園與小學共用同一校舍，校長亦由一人擔任，而聯繫中學是香港培道中學。培道校風淳樸，重視品德教育，以基督全人教育為基礎。教學方面，以中文教學為主，中文科以粵語授課，英文科以外籍老師教授英語話劇，設多元化的學習活動。學費方面，2020/21學年小一至小六為$48,060，分10期繳付。

崇真小學暨幼稚園

位於深水埗大埔道的崇真小學暨幼稚園（下稱崇真），創校於1897年，學校佔地面積約9000平方米。崇真課程設計彈性靈活，分英文小學部及國際小學部，一般前者每級約三班，後者每級約一班。國際小學部的課程比本地課程深奧和密集，學生額外學習海外課程、法文和日文等，除中文科以普通話教授外，其餘科目均由外籍老師任教。

據校網資料，直資基督教崇真中學是直屬中學，崇真小學成績最好的70%學生，可不用面試而直升該校，另外沙田崇真中學、崇真書院（屯門）則是聯繫中學。學費方面，2020/2021學年英文小學部為全年$59,380、國際小學部全年是$85,800。

聖若瑟英文小學

位於觀塘區的聖若瑟英文小學是天主教香港教區屬下的私立英文小學男校，教學語言主要是英文，直屬中學是男校聖若瑟英文中學。校方強化英語學習活動，推行英文國際音標課程、語境教學等。在傳統教學外，亦很重視全方位學習，培訓學生運動和思維，學生可選修劍擊、體操、武術、空手道、游泳、高爾夫球等運動。外語方面，小五至小六生可選修日文、西班牙文或法文，首年會教授基本拼音及簡單數字，翌年再集中學習應用。在2020/21學年，小一至小六每級只有3班，全年學費為$44,000。

其他直資及私立中學學費如下：

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責任編輯：林愛娜、顏紫燕、梁節儀