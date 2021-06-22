【網絡熱話】綜援家庭搬屋徵50吋電視機　網民質疑奢侈　平台：或有健康原因需要大電視

▲ 有社工為貧窮家庭在網上徵求物品，但被質疑所要的物品太奢侈。圖中非涉事家庭。（資料圖片）

不少人為免造成浪費，都會通過社交媒體或網上平台，把即將棄置的電器、家具轉贈予有需要人士。本港亦有人正在營運網站，由社工為有需要家庭徵求物品，改善生活，惟有社工為綜援家庭徵求50吋電視機、1.5匹分體式冷氣機等物品，被網民質疑奢侈，「我屋企都無」；亦有人質疑社工不問因由，無做好把關工作。

徵求物品平台負責人回應指，會審視每個要求是否合理，因從前有弱視的家庭需要大電視，故之前無發現要求不合理。有工會就指由於不涉公帑或額外資源，社工一般都會幫忙徵求物資，「放上網先，唔一定有人畀」。

在由基督徒營運的「五餅二魚網站」徵求物品平台上，有網民發現一張由社署保護家庭及兒童服務課社工發出的徵求告示，稱有綜援家庭搬新屋，因而需要家具及電器，當中包括50吋電視機、1.5匹分體式冷氣機等。而在另一張告示中，有社工指中心的手提電話失靈，其服務助理希望徵求一部iPhone手機，因不懂使用Android平台。

▲ 有社工為綜援家庭徵求50吋電視機、1.5匹分體式冷氣機等物品，被網民質疑奢侈。（網上圖片）

有網民認為有關物品徵求的要求太多，令人覺得濫用別人同情心；亦有人稱「攞綜援住邊到可以放咁大部電視」，質疑有關家庭的要求奢侈。

五餅二魚網站的負責人張先生回覆TOPick查詢表示，平台主要收取由社工自己或代為徵求的告示，讓有意幫忙的人聯絡，為保障捐贈人的同情心免遭利用，平台會要求社工填上公開、可查證的機構電話，若有懷疑亦會要求社工展示向政府申請成為非牟利機構的文件。

張先生指，在收到社工徵求後，團隊都會先檢視要求物品的清單，「相信社工具有專業資格，會過濾不合適的物品」，遇到十分特別的要求他們會向社工詢問詳情，除非是不合理的要求如車、奢侈品，一般都會上載網上。

就徵求50吋電視機的個案，張先生稱以前曾有家庭的成員因眼睛有弱視問題，需要大屏幕，徵求過40多吋大的電視，因此無發現要求不合理。而告示在網上發酵後，有關社工今日中午向他們請求取消該徵求，但無提到原因。

▲ 有社福機構職員在網上徵求指定品牌手機。（網上圖片）

至於徵求iPhone的個案，張先生說真心相信有中心的預算緊拙，未必能夠為員工買到合適的工作手機，而社工徵求的不是新手機，一部能運作的舊iPhone都可以，加上有公開機構名字，相信不會騙人。

社會福利機構員工會理事長邱智恆表示，有關情況因不涉公帑或額外資源，社工一般都會幫忙上網問，倘有人不介意能夠提供所需物資，就不會造成浪費。他續稱，社工一般都有家訪，知道個案家庭的情況，如要求真的不合理，會從現實角度與個案商討：「你屋企係咪真係放得落？你咁要求成功率好低。」但一般都會抱「放上網先，唔一定有人畀」的心態。

至於涉及公帑或機構資源的情況，邱智恆說社工有責任確保資源妥善使用，故會按指引評估個案需要，控制在預算內，甚至計劃完結時都要再上門評估成效。他稱，事件有可能影響大眾對於社工的觀感，亦相信此後部分社工在幫助個案徵求物品先，會更加嚴格審視個案的需要。

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記者：徐紹軒