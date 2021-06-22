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【多孩家庭】父早逝母難獨力照顧14孩　細女籲生仔要慎重︰兄姊被迫負責任

育兒經 19:31 2021/06/22

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美國一名女網民拍片呼籲大眾不要生太多孩子，否則大仔大女要被迫承受湊小孩的壓力。

想組織大家庭的父母，除了考慮自己的能力，也要考慮會否為子女造成負擔。美國一名家有14兄弟姊妹的女網民，在社交平台拍片分享身在大家庭的弊處，因爸爸早年意外身故，媽媽難以獨力照顧14孩子，需由大仔大女幫忙照顧年幼孩子，令他們被迫做大人。

據英國《鏡報》報道，TikTok女用戶Claire因分享一系列關於大家庭的影片而爆紅，她從子女的角度說出身在大家庭的好與壞，引起大批網民談論。

Claire在愛爾蘭天主教大家庭中成長，與媽媽及13兄弟姐妹居於美國俄亥俄州一個農場，兄弟姐妹中有4男9女，另一名是跨性別者，Claire排第12。

Claire呼籲大眾不要生14個孩子。（影片截圖）

兄姊被迫成為「父母」

Claire表示，爸爸早年因意外去世，媽媽成為單親，但照顧14子女負擔太大，哥哥姐姐們被迫承擔額外責任，成為弟妹的「父母」，仍是青少年的姊姊，需為弟妹準備學校午餐、監督他們早上刷牙、接送返學放學等。

哥哥姐姐不應該因為家中有這麼多孩子，而被迫成長為大人。

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孩子不能平均分配父母的愛

此外，由於孩子眾多，人人都渴望得到爸媽的關注，但爸媽絕不可能對每個孩子平均分配愛與關懷，Claire都希望爸媽能關注她多一點。「在十多歲的時候，我開始出現負面行為，因為我想引人注意。」

有人曾向Claire表示，羨慕他們大家庭能住大屋，但Claire反駁稱，大屋日久失修，因為一群孩子經常在家中跑來跑去，牆身及窗戶都有破損。

Claire呼籲大眾，千萬不要因為想組織大家庭就一直生，這為大仔大女製造很重的負擔。

我非常感謝我的每一位兄弟姊妹，但請大家不要生14個孩子，與這麼多兄弟姊妹一起長大也有其負面影響，這就是你們不應生這麼多孩子的原因。

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責任編輯︰王明芳

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