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【蘋果日報停刊】外交部駐港公署稱新聞自由非免罪牌　反中亂港沒法外權

政治 18:13 2021/06/22

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外交部駐港公署表示，新聞自由不是免罪牌。（資料圖片）

《蘋果日報》高層被控違反港區國安法。外交部駐港公署發聲明稱，新聞自由不是免罪牌，反中亂港沒有法外權，強調警方是依法打擊犯罪，切實維護法治與社會秩序的正義之舉，與新聞自由毫無關係。

發言人又形容，近日美國一小撮政客及機構，打着新聞自由幌子，污衊特區依法對《蘋果日報》採取行動，是公然干涉香港事務及中國內政，嚴重踐踏法治及司法獨立，對此強烈不滿及堅決反對。

發言人續指，一些人打著新聞自由幌子，一而再再而三阻撓特區依法執法、為嫌犯包庇開脫，就是唯恐香港不亂、企圖破壞香港繁榮穩定和社會安寧團結、妄圖打「香港牌」對中國施壓，強調上述伎倆如何矯飾，都注定逃不過失敗的下場。

對於有外國政客表示考慮制裁，發言人稱，任何施壓制裁，都阻擋不了香港由亂及治、由治及興的歷史進程，阻擋不了中央和特區落實港區國安法、維護香港長治久安的堅定決心。

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責任編輯：陳宛彤

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