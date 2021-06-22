香港電影美術學會開班傳承美學　劉天蘭任導師林家棟當講者

▲ 莫少宗、雷楚雄、林家棟、文念中及劉天蘭出席記者會。

由一群香港電影美術及服裝指導於1995年創立的「香港電影美術學會」(簡稱:「美術學會」)，今日舉行記者會，公布《開班! 電影美術及服裝造型十三課》記者會，多位大師將任導師傳授電影美術，林家棟亦會客席任講者。

過去25年，美術學會曾出版有關電影美術的書籍、拍攝紀錄片、在多間大學及中學舉行講座、主辦電影美術培訓課程等，由會員及專業電影工作者與公眾人士分享電影美術。

「美術學會」曾於1997、2000、2011舉辦電影美術培訓課程，暌違10年，美術學會於今年第四度出發，推出《香港電影美術及服裝造型傳承計劃》，第⼀浪是將於8月開課的《開班! 電影美術及服裝造型十三課》（簡稱:「開班!」），於今日起接受報名。

▲ 家棟分享電影經驗。

一群美術電影人「開班」，肩負傳承使命，為培養香港電影美術及服裝人材，為提高公衆對電影美術及服裝的認識，亦為尋求突破或是在轉變中開拓新路向的人帶來機遇！

在今日記者會，第14屆（2021-23年度）執委會主要成員及課程導師出席，包括「美術學會」應屆執委會會長文念中、應屆執委會副會長劉天蘭、雷楚雄、莫少宗、應屆執委會司庫林子僑、應屆執委張蚊、鄭秀嫺、何樂琳、陳七，以及課程嘉賓講者林家棟等。

▲ 莫少宗、雷楚雄、文念中、劉天蘭齊任導帥。

其中副會長雷楚雄更是1997年第一屆培訓課程的發起人兼導師，而當時他的學生包括多次被提名及獲獎「香港電影金像獎最佳美術指導」的林子僑，正好體現了「師徒」共同為業界傳承的意義。

導師文念中表示：「這是一個面對各種挑戰的時代，這是一個電影行業生態急速改變的時代，作為香港電影業界的一份子，我希望我們可以繼續堅守信念，發揮港產片獨有的風格和特色！」

他表示：「『美術學會』是個非牟利機構，沒有什麼資源，有的是傳承教學分享的心，我們有一個叫做《香港電影美術及服裝造型傳承計劃》，今次第一浪開班有賴執委及同業友好們的支持，希望值此推廣和提升香港電影美術人才和水平，讓我們一同為香港電影出一份微小但有重量的心力！」



