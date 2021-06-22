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【監警會】今年首5個月警方共接獲517宗投訴　較去年同期增加39宗

社會 18:21 2021/06/22

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獨立監察警方處理投訴委員會署理秘書長梅達明（左）、獨立監察警方處理投訴委員會主席王沛詩（中）。獨立監察警方處理投訴委員會宣傳及意見調查委員會主席陳錦榮（右）。（梁偉榮攝）

新任監警會主席王沛詩在會議後首次公開見傳媒，表示非常榮幸擔任職務，監警會會秉持獨立及公平公正的精神，處理投訴個案。她在完成開場發言後，就表示有公務在身要離開，未有回答記者提問。

王沛詩稱，如果證實個別警員有過失，不論職級監警會都會作出手處理，反之如有人濫用投訴機制、作出無理指控，監警會會亦不偏不倚，保護維持治安的警察。未來她會緊守崗位，維護兩層投訴制度，並不斷改進，鞏固市民對監警會的信心。

新任監警會主席王沛詩在會議後首次公開見傳媒。（梁偉榮攝）

監警會指，今年首5個月警方共接獲517宗投訴，較去年同期增加39宗，涉及警員疏忽職守，行為不當、態度欠佳及粗言穢語的投訴佔最多。警方亦接獲23宗涉及警員毆打的投訴，3宗涉及恐嚇。 截止上月底，共收到617宗反修例事件相關的須匯報投訴，須知會投訴有1,331宗，當中涉及行為不當、疏忽職守及濫用職權的投訴佔最多。

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記者：蘇文軒

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