【疫苗獎賞】信和華置送出觀塘千萬豪宅　首周登記抽獎人數超過100萬

▲ 抽獎開放登記首星期已獲超過100萬名香港居民登記。（資料圖片）

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團宣布，共同送出觀塘凱滙一個價值1080萬元、樓面面積449平方呎的全新單位，作為抽獎活動的終極大獎，以抽獎形式送予已接種新冠疫苗的香港永久性居民，以響應政府的疫苗接種計劃。集團今（22日）宣布，抽獎開放登記首星期已獲超過100萬名香港居民登記。集團表示，欣然見到本港接種疫苗率持續上升，亦很感謝香港市民熱烈支持是次活動及參與接種疫苗。

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由即日至2021年9月1日下午5時30分，合資格的參加者可於活動網站登記參與抽獎活動。抽獎活動大使亦於香港十個指定物業的活動櫃台協助公眾人士進行網上登記。

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記者：曾卓鋒