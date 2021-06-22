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【妝物速報】韓國人氣美妝OLIVE YOUNG首登港　旗下3大產品系列萬寧獨賣

休閒消費 18:39 2021/06/22

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

BRING GREEN Fresh Mask 90%天然面膜系列包括︰蘆薈保濕紓敏面膜，具鎮靜紓緩，高效保濕功效；茶樹修護舒緩面膜有助收毛孔、消炎降紅及改善暗瘡；茵陳蒿鎮靜補水面膜可紓緩緊致肌膚，加強肌膚抵禦力。（$99 / 10片）（品牌提供）

女生們去首爾旅行的時候，行程一定少不了到韓國美容品牌專門店掃貨，除了選擇多，產品亦以價錢取勝，性價比相當高，而OLIVE YOUNG就肯定是大家的朝聖地之一。在首爾開到成行成市的OLIVE YOUNG本月正式進駐香港，並引入了3大人氣護膚及美粧品牌，即使大家暫時未能回鄉，亦總算能解一下思鄉之苦。

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3個品牌包括人氣綠色植萃護膚品牌BRING GREEN，用上Vegan純素成分，以不同植物萃取代替化學材料，避免對皮膚造成刺激，皇牌產品有「90%天然面膜系列」，蘊含90%天然植物萃取溶液，不含有動物來源成分及不經動物測試；醫學護膚品牌BIO HEAL BOH，以生物皮膚學為基礎，主打醫學抗皺，以科研配方有效逆轉肌齡，全方位改善肌膚狀態，而且性質溫和，全系列產品均適合敏感肌使用。

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WAKEMAKE在韓國被稱為「唇彩專家」，以色彩豐富的唇色打響名堂，連續3年蟬聯OLIVE YOUNG韓國唇彩銷售冠軍，品牌還有一系列的時尚韓式彩粧品，由眉筆至眼影、唇膏至唇彩、底霜至胭脂都一應俱全。OLIVE YOUNG 3個品牌的產品在萬寧獨賣，更有10間萬寧旗艦店設立了品牌專櫃，讓大家可以輕鬆自在地試用各項產品。

產品查詢︰2525 7311

記者︰梁靜詩

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