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【食物安全】大埔一田散裝提子乾防腐劑二氧化硫超標1.3倍　被指令須停售

社會 18:27 2021/06/22

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大埔一田散裝提子乾樣本檢出防腐劑二氧化超標1.3倍。（經濟日報資料圖片）

食安中心從大埔一田超級市場檢取的提子乾樣本，被檢出防腐劑二氧化硫含量為百萬分之3500，超出法例上限逾1.3倍；中心已知會涉事零售商有關違規事項，並指令停售有關產品。

食物安全中心透過恆常的食物監測計劃，由大埔一田超級市場檢取散裝提子乾樣本作檢測。結果顯示，樣本的二氧化硫含量為百萬分之3500，超出法例上限的百萬分之1500。

中心指，已知會涉事零售商有關違規事項，並指令其停售有關產品；同時亦正追查有關產品的來源，如有足夠證據，中心會提出檢控。中心會繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。

發言人稱，二氧化硫是一種經常用於乾菜、乾果、醃菜和經加工處理的肉製品等不同種類食物中的防腐劑，屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，個別人士對這種防腐劑有過敏反應，可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

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責任編輯：陳正怡

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消費種類 一田 防腐劑 食安中心 零售 大埔

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