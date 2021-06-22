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【監警會】警方指引入電子告票爭議少一半　有助增加執法效率

社會 19:18 2021/06/22

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警方自去年3月起引入電子定額罰款通知書。(資料圖片)

監警會今日(22日)舉行公開會議，警方就電子定額罰款通知書、流動攝錄隊及「行咇易」進行簡報。其中警方指，電子告票令爭議情況大幅降低。

警方自去年3月起引入電子定額罰款通知書，今年首季手寫和電子告票，分別有29萬多張和55萬多張，涉及爭議的手寫和電子告票，分別約佔整體0.4%及0.19%。交通管理組警司聶凱鵬表示，採用電子定額罰款通知書增加執法效率，前線人員會拍攝現場的照片，減少爭議。去年警方接到了逾45萬報案，而在警方近期使用流動攝錄隊後，已成功令近期油尖、將軍澳、沙田、中區的違泊情況明顯減少。

另外，警方上月起在截停搜查行動引入「行咇易」應用程式，警員毋須再經通訊機向電台查詢被截查人士資料，截查時間由約4分鐘減至1分鐘，警方認為新系統減少了不必要衝突，亦令999電台有更多時間處理其他的市民求助個案，警方會在8月把「行咇易」推廣至3,000名前線警員，包括全部機動部隊成員及部分軍裝巡邏小隊。

警方強調，「行咇易」與傳統向電台都是使用同一資料庫，警員沒有得到比以前更多的資料，強調裝有「行咇易」程式的警方公務手機，都刻有警徽以供識別，程式不容許複製、截圖或拍照，警員只可在當值時查閱資料庫。

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記者：蘇文軒

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