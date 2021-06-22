【廉政公署】中菜餐廳員工涉代客碌卡結賬賺優惠　廉署起訴2人共15項控罪

廉政公署今日(22日)落案起訴2名中餐廳前僱員欺詐，2人涉嫌使用其中一人的信用卡，為多名顧客支付帳單以賺取信用卡優惠，及訛稱向顧客提供折扣優惠以偷取中餐廳金錢。廉署起訴2人共15項控罪，獲准保釋將於星期四(24日)在東區裁判法院答辯。

兩名被告為鄒洪(45歲)及盧寶欣(34歲)，分別曾受僱於金皇貿易有限公司為助理店舖經理及接待員。鄒洪及盧寶欣同被控7項欺詐罪名；盧寶欣另被控５項欺詐罪名，鄒洪則另被控３項盜竊罪名。



金皇貿易於案發時是鴻星集團的子公司，以大都淮揚或大都淮揚中菜的名義在灣仔營業。鄒洪是該中餐廳的助理店舖經理，負責管理貴賓廳，盧寶欣則是接待員，負責協助鄒洪接待顧客。其中７項控罪指，鄒洪及盧寶欣涉嫌於2019年6月13日至7月10日期間，先後7次向金皇貿易偽稱7宗交易的顧客使用盧寶欣的信用卡付款，而導致盧寶欣獲得利益，或金皇貿易蒙受不利。



另外5項控罪指盧寶欣涉嫌於2019年4月7日至9月21日期間，先後5次向金皇貿易作出相類偽稱。盧寶欣涉嫌利用自己的信用卡為該中餐廳以現金付款的顧客支付12張共逾5.2萬元的帳單，從而賺取信用卡優惠。

餘下3控項控罪指，鄒洪涉嫌於2019年6月13日至7月10日期間，從金皇貿易偷竊現金共逾300元。涉嫌被盜款項被指相等於鄒洪看來向上述其中3張帳單的顧客所提供折扣的金額。

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責任編輯：蘇文軒