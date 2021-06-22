  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (週二) 19:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廉政公署】中菜餐廳員工涉代客碌卡結賬賺優惠　廉署起訴2人共15項控罪

社會 18:52 2021/06/22

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

廉政公署今日(22日)落案起訴2名中餐廳前僱員欺詐，2人涉嫌使用其中一人的信用卡，為多名顧客支付帳單以賺取信用卡優惠，及訛稱向顧客提供折扣優惠以偷取中餐廳金錢。廉署起訴2人共15項控罪，獲准保釋將於星期四(24日)在東區裁判法院答辯。

兩名被告為鄒洪(45歲)及盧寶欣(34歲)，分別曾受僱於金皇貿易有限公司為助理店舖經理及接待員。鄒洪及盧寶欣同被控7項欺詐罪名；盧寶欣另被控５項欺詐罪名，鄒洪則另被控３項盜竊罪名。

金皇貿易於案發時是鴻星集團的子公司，以大都淮揚或大都淮揚中菜的名義在灣仔營業。鄒洪是該中餐廳的助理店舖經理，負責管理貴賓廳，盧寶欣則是接待員，負責協助鄒洪接待顧客。其中７項控罪指，鄒洪及盧寶欣涉嫌於2019年6月13日至7月10日期間，先後7次向金皇貿易偽稱7宗交易的顧客使用盧寶欣的信用卡付款，而導致盧寶欣獲得利益，或金皇貿易蒙受不利。

另外5項控罪指盧寶欣涉嫌於2019年4月7日至9月21日期間，先後5次向金皇貿易作出相類偽稱。盧寶欣涉嫌利用自己的信用卡為該中餐廳以現金付款的顧客支付12張共逾5.2萬元的帳單，從而賺取信用卡優惠。

餘下3控項控罪指，鄒洪涉嫌於2019年6月13日至7月10日期間，從金皇貿易偷竊現金共逾300元。涉嫌被盜款項被指相等於鄒洪看來向上述其中3張帳單的顧客所提供折扣的金額。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【襲警罪成】警員港鐵內制服跳閘男時疑遇襲　美籍律師襲警罪成候判
今日 17:53
【襲警罪成】警員港鐵內制服跳閘男時疑遇襲　美籍律師襲警罪成候判
【網絡熱話】綜援家庭搬屋徵50吋電視機　網民質疑奢侈　平台：或有健康原因需要大電視
今日 17:56
【網絡熱話】綜援家庭搬屋徵50吋電視機　網民質疑奢侈　平台：或有健康原因需要大電視
【蘋果日報停刊】外交部駐港公署稱新聞自由非免罪牌　反中亂港沒法外權
今日 18:13
【蘋果日報停刊】外交部駐港公署稱新聞自由非免罪牌　反中亂港沒法外權

你可能感興趣

【襲警罪成】警員港鐵內制服跳閘男時疑遇襲　美籍律師襲警罪成候判
今日 17:53
【襲警罪成】警員港鐵內制服跳閘男時疑遇襲　美籍律師襲警罪成候判
【網絡熱話】綜援家庭搬屋徵50吋電視機　網民質疑奢侈　平台：或有健康原因需要大電視
今日 17:56
【網絡熱話】綜援家庭搬屋徵50吋電視機　網民質疑奢侈　平台：或有健康原因需要大電視
【蘋果日報停刊】外交部駐港公署稱新聞自由非免罪牌　反中亂港沒法外權
今日 18:13
【蘋果日報停刊】外交部駐港公署稱新聞自由非免罪牌　反中亂港沒法外權
罪案 盜竊罪 信用卡 廉政公署 接待員 中菜 灣仔 餐廳 貿易 欺詐罪

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶