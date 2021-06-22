【唐氏學生】美中學紀念冊爆歧視風波　唐氏女生啦啦隊團體照被消失

▲ 美國一間中學的紀念冊上，啦啦隊團體照沒有了一名唐氏女生。

學校一年一度的紀念冊令學生萬分期待，希望能在當中找到自己的身影。美國一間中學卻因紀念冊爆發歧視風波，校方為啦啦隊拍攝了兩個版本的團體照片，可是刊登版本卻沒有了一名唐氏女生，令當事人感到傷心。事件引發當地社會議論，網民為唐氏女生抱不平，學校最終致歉。

據美國《紐約時報》報道，事發於猶他州雷頓市（Layton）的中學Shoreline Junior High School，14歲的Morgyn Arnold患有唐氏綜合症，她是學校啦啦隊的經理人，不但參與團隊日常的練習及比賽，也在當中結識了不少朋友。

學校拍攝兩個版本疑歧視

可是在數周前學校的紀念冊出爐，Morgyn在啦啦隊的團隊照片中，卻未能發現自己在其中。Morgyn的25歲姊姊Jordyn Poll認為學校這種歧視行為是故意的，只因妹妹患有唐氏綜合症。她在facebook講述事件︰

兩張幾乎相同的照片：一張有Morgyn，一張沒有。沒有Morgyn的照片被用於紀念冊和學校社交媒體賬戶。

Jordyn表示，家人發現Morgyn帶著紀念冊從學校回家時很洩氣，看著她這樣子令他們感到無比心碎，這是她3年來第2次無法出現在紀念冊上。她說妹妹在啦啦隊中表現積極，不時花幾個小時學習舞蹈、參加比賽，並為其他啦啦隊成員打氣。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

啦啦隊成員及家人力撐

事件令Morgyn感到難過，同時引起社會關注及迴響。不過，Jordyn強調啦啦隊的成員都很喜歡Morgyn，一直包容及善待她。15歲的啦啦隊成員Maddie Campbell寫道，對於Morgyn沒有出現在紀念冊上感到傷心，又提及看著Morgyn歡呼總是讓她很開心。

啦啦隊成員及她們的家人亦發聲明力撐Morgyn，對她的照片沒刊在紀念冊上感悲痛，如果由她們來選擇，一定會選有Morgyn的那張照片。學校其後在 facebook向Morgyn與其家人，以及所有受影響人士公開道歉，並在社交媒體刪除了有關照片。

Morgyn的父親Jeff認為與其將責任歸咎於學校，不如利用這種機會來提高大家的同理心。由於擔心Morgyn受到網絡騷擾，家人不希望她接受媒體訪問，據 Jordyn指妹妹已經原諒了相關人士，她亦計劃下學年繼續參與啦啦隊。

同場加映︰唐氏少女捱過血癌化身小飛魚 母見證奪獎成世界冠軍︰以女兒為傲

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳