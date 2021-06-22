【月子住宿】香格里拉酒店推4款坐月套餐　米芝蓮大廚主理6餐24小時專人照顧

▲ 天恩陪月聯乘五星級香格里拉酒店推出4款坐月套餐。（有關機構提供相片）

媽媽生完BB必須好好坐月，以恢復身體元氣，並好好學習照顧BB。最近陸續有酒店聯同陪月公司推出坐月住宿計劃，當中在坐月行業有15年經驗的天恩陪月，今個月聯乘五星級香格里拉酒店推出4款坐月套餐，在舒適的環境與專業團隊照顧下，讓媽媽享受一個月的Staycation坐月體驗。

天恩陪月與九龍香格里拉酒店推出「雅」、「悅」、「緻」、「幸」4款坐月套餐，由一眾專業人士組成的服務團隊，包括中醫師、陪月師、護士、酒店服務、催乳師、產後修復師（乳房、紮肚、瘦身、肩頸）、按摩師、嬰兒攝影師，服務一應俱全。

在酒店坐月猶如一趟特別的Staycation，位於尖沙咀的香格里拉酒店坐擁維港及園林景色，房間寬敞，空間感十足，每間房採用獨立抽風系統，加上獨立攝錄鏡頭，監察嬰兒狀態。而水箱全部用已煲過的薑皮及艾葉水取替白開水，讓媽媽在坐月套房中享有最佳的療養條件。

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米芝蓮一星大廚主理月子餐

此外，月子餐全部由米芝蓮一星香宮大廚主理，以中醫及天恩陪月多年來的經驗為基礎，融入中西合璧的飲食文化，為媽媽每日準備六頓營養豐富的月子餐，確保媽媽有足夠營養產生母乳，同時讓身體恢復得到所需營養。

中醫師及護士亦會密切監察媽媽與嬰兒的狀態，有需要時更會安排針灸治療及開藥。

▲ 坐月食療的湯水。（有關機構提供相片）

提供不同程度24小時照護模式

4個坐月套餐不只是在酒店坐月，中心分別提供不同程度的24小時貼身照護模式，媽媽可以按需要及自理能力選擇。中心更會提供24小時育嬰室，配置全天候監控及實時生活紀錄，更可有24小時一對一或二對一陪月貼身服務。

而媽媽坐月後回家後，可能需時適應，特定套餐更會包括到家陪月服務，專車接送出院，一條龍服務，讓媽媽從酒店回家的坐月體驗無縫銜接。

▲ 價錢由11.8萬起。（有關機構提供相片）

坐月套餐價錢由11.8萬起，由42平方米的一般客房到135平方米的特色套房都有，照顧模式最基本有每日嬰兒衛生護理，最貴則是貼身24小時由二對一輪班陪月。

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責任編輯︰林綺玲