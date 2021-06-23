【雷雄德退休】雷sir將8月底退休離開浸大　會繼續服務社會推動全民運動

▲ 今年剛滿60歲的浸大體育學系副教授雷雄德，將在8月底退休。（程志遠攝）

人生有多少個十年，今年剛滿60歲的浸大體育學系副教授雷雄德投身體育及教育事業30年，即將在8月底退休，離開其任教長達28年的浸大。他形容自己就如一隻小蜜蜂，會退而不休，繼續在不同崗位服務社會，實踐運動普及化的目標，「體育不一定是比賽，而是每個人健康的權利」。

每逢發生與體育和運動健康相關的事，人稱「雷sir」的雷雄德總成為傳媒受訪對象，以學者身分向社會大眾分享其專業意見。由2004年起擔任浸大體育、運動及健康學系副教授的他，雖然教過無數學生，但仍會記得絕大部分學生的中、英文姓名，甚至他們就讀的中學，「通常我會問學生讀哪一間中學，因為中學的成長決定人生很多事情，當我知道他們的背景、互相溝通下，就可以在教學上因材施教。」

回顧過去教學生涯，雷雄德要數最難忘的經歷，莫過於22年前帶學生到西貢嶂上露營的一次。他憶述，當年帶領學生進行野外訓練，其中一名學生意外被犬隻咬傷嚴重流血，最終要召喚飛行服務隊送往醫院救治。這亦是他教學生涯中第一次要撥出求救電話，自此之後亦令他在戶外活動風險管理和評估，變得更小心，「這些都是由經驗學到，不能從書本中學習。」

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為了解每一代學生的想法，雷雄德在教學上都會主動與學生溝通，但近年漸漸發現學生變得更重視成績的高低，忽略讀書本身的意義，尤其是透過文憑試升讀的學生，較喜歡與同屆同學比較，「攞少兩分就會向老師投訴，為何某同學可以攞A，點解我只有B」，而大部分人考完試後就會忘記所學的知識。

他認為，這反映整個學習文化包括老師、學校、傳媒等都出現問題，由小學至大學的課程，學生關心的不是學習或者知識，僅在乎自己的分數，「你入一間名校後就要入一間大學，這不是真正內心學習知識的動機。」他認為，求學不應關注分數，而是抱着追求知識的初心，就能學有所成。

30多年來，體育陪伴雷雄德度過不少歲月，不過他明言，從來沒有想過當運動員，因體育對他而言，不應只是競技比賽，而是每個人都可以開心、為生活興趣而參與。他說；「不是每個人都有能力去做運動員、去比賽，但每一個人應該做運動，為自己的身心發展。」

對於即將在8月底離開浸大的雷雄德而言，即使自己已年滿60歲，會繼續退而不休，在社會不同崗位服務公眾，「人生就是不斷追求，自己好像一隻小蜜蜂，你不會見到小蜜蜂在蜂巢裏休息看電視。」他又透露，正與一名醫生合力撰寫一本有關運動冷知識的書籍，提到運動科學與癌症預防的關係，預計今年底可以出版。

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記者：陳子謙